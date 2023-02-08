產評：AI主宰世界未來　中美角力必爭地

中美科技戰不斷升級，AI（人工智能）領域成又一主戰場，皆因AI主宰世界未來，相關發展已成為各國的核心競爭力。不少評論認為，近年中國在AI範疇的研究與發展皆在全球穩坐重要一席，為了不被趕上，美國設法切斷向華供應晶片，圖拖慢中國在AI及超級電腦等創科發展的步伐，惟這反促使更多內地資金投入這門戰略產業，以加快技術突破。這場AI競賽正把中美科技戰推上新的台階，兩強角力將更激烈！

中美爭霸，由貿易戰打到科技戰，焦點由商品貿易去到晶片供應，皆因隨着全球經濟朝向數碼化、智能化發展，對晶片的應用日趨廣泛，無論是城市管理、汽車、金融、民生服務等，都涉及應用晶片和AI，更有愈來愈多先進軍事武器應用AI技術，以協助進行大數據分析。在俄烏戰爭中，就見小小的無人機結合AI數據分析的威力，並不亞於堅船利炮。

如今中國科企在社交媒體、搜尋引擎、電商銷售等領域不僅未輸美國，競爭距離亦漸近。而且，中國先天優勢乃經濟活躍，即使這3年備受疫情困擾，平均經濟年增速仍冠於全球首3大經濟體，且擁有14億人口的市場規模，有龐大的數據支援AI進行分析，篩選出不同可能性，來提升系統應用的「聰明度」。

更重要是誠如內地科網巨企高層所言，中國社會對「隱私」的看法有別於西方經濟體，願意用隱私交換效益，且體制優勢下國家主導規劃產業投資，科企更易掌握不同數據進行分析，豐富AI內容和加快發展進度，這是歐美科企各有各做、國情所限而難以做到的效果。

因此，美國只有把握目前在高端晶片的優勢，聯合盟友全方位斷供中國晶片與相關設備，急就章重擊對手。說中國沒有受影響，顯然是違背了事實；惟此舉無法改變中國晶片國產化及推動高端科技發展的巨輪軌迹，也是事實。有著名歐洲學術資訊分析機構研究顯示，中國在AI的學術論文量超越美國，就連美國國防部前官員亦不諱言，中國已在AI之戰擊敗美國，憑藉自身技術優勢向全球主導地位前進。

下一步會見到的局面是，內地加大金融業改革開放，支持企業融資發展經濟，並吸引國際風險資本參與，只要能「聚財」，提供明確的增長前景，自然就能吸引到國際人才與技術來華發展。反觀美國在走保護主義的封閉路線，且擬開徵富人稅和針對巨企施以反壟斷，以「劫富濟貧」保國庫空虛，在全球去美元化趨勢下，整體上實不利科技發展。

AI研究最終應用到現實世界，將決定國力高下。美國也許意識到自身條件不足，故近期在招攬人口規模與經濟增長潛力與中國較相近的印度進行科技合作，惟每每要靠找外援的做法，也顯得美霸面對這場競賽有點力不從心，與中國的高度自主發展形成了鮮明的對比。

中國的AI基建步伐領先，惟面對美國使出的「斷芯牌」掣肘，將面臨技術瓶頸的挑戰。要化解，得靠進一步提升改革開放水平，以實力與前景吸引人才與錢財匯聚，則有可能突破技術圍堵，就視乎推進這大戰略的決心。