正論：水貨客滋擾重現　港府勿視而不見

中港自周一起全面通關，當日共錄得28萬人次出入境，出入境各佔一半，可見兩地交流逐漸頻繁。然而，出入境各佔一半亦可估計，當中不乏即日來回以至即日多次來回人士，意味水貨客活動同步活躍起來。果不其然，本報發現上水港鐵站一帶的水貨活動再度猖獗，加上「丐幫」重臨，倘港府不加正視，中港矛盾隨時再起。

上水港鐵站出口向來是水貨客拆貨、包裝、交收的集散地，帶來噪音、衞生、阻街及治安問題，過去因為人數和貨物太多，嚴重影響當區居民生活，激起怨聲載道，甚至爆發「光復」、「鳩嗚」、「踢篋」等鬧劇，令中港矛盾不斷擴大，埋下後來的暴亂種子。隨着新冠疫情爆發，中港封關3年，水貨客絕迹，上水終於回復平靜。然而，中港自本月6日全面通關後，人們還未見到對經濟的刺激作用，反而水貨客卻重新活躍起來。

昨日所見，紅酒、日用品及疑似藥物等內地需求甚殷的貨物，塞爆上水港鐵站外街頭，周圍更有「天文台」把守，而且人人也能當「螞蟻」，有貌似接送孩子跨境上下課的「師奶」，即場向「檔主」問價，談得攏便即場帶小量貨物過關。據悉每走一轉的酬勞介乎20至50元人民幣，本身有出入境需要的人士當成「水腳」幫補，皆樂於帶貨。記者從旁觀察，見到食環署職員一度到場，「天文台」即大聲通水，惟該署職員只是在場拍照和作出口頭勸喻，根本無助水貨活動絕迹。

這還不止，在港銷聲匿迹一段長時間的內地「丐幫」亦紛紛湧港，進駐多個旺區行乞搵食。在元朗宏發徑街頭，赫見兩名男子正在行乞，其中一男頭戴漁夫帽盤坐地上，雙腳戴護膝，身旁有一輛四輪板車，車上躺着一個四肢萎縮的男子。「傷殘丐幫」觸發路人惻隱之心慷慨解囊，估計二人一小時收入過千元，好過正正經經打份工。有市民其後目睹兩男開餐食飯行動自如，身旁更擺有假手假腳，質疑為道具。至於稍早前更有疑為內地女子在旺角街頭標價30萬元「賣身葬父」，惹起議論紛紛，網民譏諷「內地人才」再現，港府「搶人才」奏效，豈是無因。

行乞在香港屬於違法，可被處以罰款及監禁，惟許多時警方看見也僅是例行查閱證件便放行，無法杜絕亂象。至於打擊水貨客活動，更往往只能以阻街等理由發告票，阻嚇力嚴重不足。說到底，這些問題必須從源頭堵截，即出入境時便應截停，這需要中港兩地配合。一旦放任不管，尾大不掉，滋擾民生，兩地通關這件好事必然蒙上陰影。

當然，香港人亦必須明白，中港關係密切，唇齒相依，背靠祖國的優勢全世界獨有，對本港經濟繁榮至關重要，斷不能因為通關衍生一些民生問題便對此全盤否定。香港因為疫情和封關多年，各行各業皆在吊鹽水，內地旅客重臨，對本港經濟貢獻尤為重要。明乎此，港府更不容有失，必須對上述亂象提出有效應對之策，確保市民正常生活不受滋擾。