特首李家超率團訪問中東。在中央政府督促下，特區政府要開拓香港的國際市場關係。當前第一大事是沙特阿拉伯石油公司沙特阿美的海外上市，香港能否爭取它到香港作第二上市，會標誌着香港股市和金融市場的國際競爭力，若能成事，也將可確立香港國際金融中心的地位，勝於新加坡，與紐約、倫敦鼎足並立。

不過，此事困難不少，一是香港市場規模有限，能否吸納沙特阿美這樣的國際超級上市項目？二是香港股市的規則不利它只有小量股份比例上市。海外上市的只會是沙特阿美發行股票的3%，香港交易所要求的最低公眾持股比重則在5%，要讓它在港上市，交易所要有特別豁免和條例的修改。香港交易所能解決同股不同權的問題，能否為沙特阿美改變門檻要求，視乎證監會、交易所的魄力和決心，不過若政府堅持的話，也有機會。

李家超開腔爭取沙特阿美來港上市，表現出特區政府的積極進取，相信應與證監會、交易所有所溝通，將會着力修例來接沙特阿美。可是，香港市場規模不足以容納沙特阿美的龐大融資數額，需要與內地合作，用深滬股市比香港更龐大的融資交易力量來作香港後盾，例如將港股通的制度進一步開放來應對，也可引進長期的戰略投資者，例如內地石油國企與國家主權投資基金，香港正在籌備的主權投資基金亦可參與。

沙特阿美在港上市的性質便不如一般企業上市，也便不是公眾炒賣投機的對象，而屬機構性的長期投資。這對香港股市現有的運作形態會有一定的改變。或許可以沙特阿美為例，把香港的主機板建設成國際大型企業的上市融資專板，進一步引進內地和海外國際性大型企業來港作不同形式的上市，包括俄國的大型石油天然氣企業，乃至一帶一路國家能源礦產的大企業，以及國際上主要行業的龍頭企業。

香港的優勢是依傍實際上已是全球最大經濟體的中國，以中國的財力（包括發債能力）、政治影響和國際關係，正可建設香港為非西方世界的國際金融中心，與紐約、倫敦抗衡。

沙特阿美來港上市是一重要發展的里程碑和發展的推動力，特區政府在中央全力支持下應努力爭取，成功與否便是李家超政府重要政績表現，不能有失，也不能讓現有體制、證監會、交易所作絆腳石。