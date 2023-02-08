老實講，回歸後，香港特區的行政、立法、司法在貫徹落實「一國兩制」方面表現得很不怎麼樣，香港的衰敗、市民的強烈不滿、反中亂港集團的猖狂、外國勢力搗亂破壞如入無人之境，都和香港整個管治架構顢頇無能、政治不正確有直接關係。直到3年多前發生了反修例暴亂、發生了險些奪權成功的「顏色革命」，中央推出《港區國安法》才挽救了「一國兩制」、挽救了香港，沒有中央的果斷，香港不知伊於胡底！

反修例暴亂發生、蔓延、瘋狂之時，特區政府是軟弱無能的，推行了一條綏靖路線，警察平暴也是不力的，時任警隊「一哥」宣揚「政治中立」，表現平庸，反中亂港集團要求「解散警隊」的圖謀受到激勵，更加瘋狂，當時警隊「一哥」的表現不但自取其辱，而且使整個警隊士氣低落，此舉已經說明香港警隊內部存在問題。

中央知道問題的嚴重性和關鍵所在，果斷「換帥」，將警隊領導權牢牢掌握在忠勇愛國者手裏，止暴制亂遂得功成。之後，早年當過警察的時任保安局局長升為政務司司長，後出任行政長官；警隊「一哥」升為保安局局長，他的得力幹將順延升為警隊「一哥」，帶起了一批警察和紀律部隊的勇將陸續上位，警隊風頭一時無兩，掌聲、鮮花、獲獎，讚美不絕。

中央、特區政府、香港市民給予警隊極高且多的榮譽和支持，這是應該的，也是當之無愧的，然而凡事都有正反兩面性，都有向相反方向轉化的可能性，榮譽、讚美、功勞都有可能滋生驕傲自大，以為自己十全十美，拒絕甚至壓制批評和監督，有錯不知甚至膨脹，最終犯大錯誤，栽大觔斗，這是必須警惕的。何況，警隊今次獲得榮譽和功勳主要是因忠勇平亂，它本身存在的問題依然如故，懶惰、懈怠、瀆職、專業能力不足、濫用職權事件不絕，這些問題不解決，警隊好意思一味驕傲，躺在功勞簿上睡大覺嗎？