為對付一個毫無威脅的民用「流浪氣球」，美軍動用了號稱最先進的F22隱形戰機和AIM9X響尾蛇空對空導彈，比高射炮打蚊子更誇張。據說這是F22戰機列裝後的首次實戰，可惜對象只是一個民用氣球，未免太搞笑了。老美顯然是想向世人炫耀自己武功了得，取得一次輝煌戰績，殊不知這恰恰反映他們色厲內荏，示強變示弱，露臉變丟臉。老實說，該氣球若不是從3萬多米的高度自行降至不足兩萬米，F22戰機還未必打得着，這有甚麼好炫耀？

美國總統拜登沾沾自喜地表示，軍方成功將氣球擊落，「我要誇獎做到這點的飛行員」。呵呵，堂堂美軍費盡九牛二虎之力才擊落一個緩慢飄移的民用氣球，竟像做了一件多麼了不起的大事，不禁令人啞然失笑。難怪美國太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克也忍不住在社交平台發布圖片，暗諷美軍小題大做。

之所以小題大做，正是因為缺乏自信。面對中國不斷崛起，老美愈來愈焦慮，由過去極度自信逐漸失去自信，因此變得愈來愈荒腔走板、愈來愈歇斯底里。有外媒曾分析指出，美國政治中的分贓任命制度，推動一些並不具備足夠專業能力的官員佔據關鍵崗位，導致美國外交決策經常失去專業性和科學性，不僅危害美國自身利益，也對整個世界造成傷害。

事實確是如此，美國政治分贓制愈演愈烈，最近幾屆政府尤其嚴重，其中更攙雜了冷戰思維和意識形態等複雜因素，所有官員乃至議會政客都必須講求「政治正確」，否則根本無法在政治舞台立足。特別是對華、對俄政策方面，美國昏招迭出，毫無章法。策動俄烏戰爭是其中一個昏招，遏制和圍堵中國則是昏招中的昏招，如今連一個民用氣球也容不下，更是貽笑天下。這些年美國打壓中國的動作不絕如縷，結果如何？不但無法阻止中國繼續發展，美國自身反而五勞七傷。若不是遇到困境而有求於中國，國務卿布林肯何必三番四次要求訪華？要求訪華而被拒，這才是最丟臉、最尷尬的事，不管擊落多少氣球都挽回不了面子。

「流浪氣球」這場戲看似落幕了，但後續影響也許才剛剛開始。美國在天上移動的飛行物更多，既有民用的，也有軍用的，單是去年就有近600架次美軍大型偵察機竄入南海偷窺，誰能保證他們不會遭遇如同氣球一樣的命運？