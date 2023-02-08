大導演張婉婷花10年時間，為母校籌款而攝製的紀錄片《給十九歲的我》發生私隱爭議，以暫停公映收場。此片早前已榮獲香港電影評論學會最佳電影獎，有行內人士甚至表示，如無今次風波，勢必再下一城贏得香港電影金像獎，有機會代表香港出戰奧斯卡，可見影片質素備受肯定。

電影以英華女校數名女生為主角，紀錄校舍搬遷和她們的成長過程，同時反映這10年間的社會變遷，非常有意義。奈何校方、電影團隊、女生之間的溝通出了極多問題，其中一位女生反對電影公映，再加上「牛下女車神」李慧詩加把口批評，一石激起千重浪，輿論全部指摘導演張婉婷，甚至罵她「食人血饅頭」，非常誇張。其實校方責任更大，皆因與學生溝通主要由校方負責，只是張導名氣大，慘成眾矢之的。

老實說，電影早在去年已有許多包場活動和參賽公映，幾位女生、包括反對最激烈的那一位，老早聯同導演出席公開活動做宣傳和訪問，說她一直不同意電影公開，實在說不通。更莫名其妙的是，同一班人在風波前將電影捧上天，現在又將電影踩得一文不值，實在不能不令人懷疑，若非張婉婷近日加入了港府成立的「推廣香港新優勢專責小組」成為原罪，網民揚言杯葛電影，事件會否鬧到現在一發不可收拾的地步？

再說，李慧詩指摘張導事前未徵得她同意便將其採訪放入電影，這樣做當然是不對，但之所以訪問李慧詩，乃係片中有女生視她為偶像，掙扎為選擇學業還是選擇運動之故，其出鏡只是十多秒的事，有觀眾甚至記不起有李慧詩的份，可見電影從來沒有以她為賣點。只是「牛下女車神」有奧運獎牌光環，說甚麼也被視為理所當然，終於將事情進一步鬧大。