中美兩國因為無人飛艇問題而陷於外交困境，很多評論者擔心雙方關係會急速惡化，美國總統拜登卻忙不迭公開表示，兩國關係不會因此而受損。正如中國前總理朱鎔基所說：「中美關係不會好到哪裏去，也不會壞到哪裏去。」未來日子定然是相纏相繞，在分分合合中度過。

中國的無人飛艇闖入美國境內，是有意抑或無意，這很難說，大抵是在有意無意之間吧。美國前總統特朗普4年任期內，中國飛艇曾3次進入美國的國境。如果說事件純屬意外，為何意外的頻率這麼高？筆者相信，即使每次都是意外，最低限度也表示中方無意改善飛艇的技術，以避免它們誤闖美國上空，闖進去就由得它們進去，明擺着是不給美國面子。

所謂「你敬我一尺，我敬你一丈」，美軍戰艦動輒駛進中國南海島嶼的專屬經濟區，又經常闖入台灣海峽試圖挑釁北京。閣下既然對我不敬，我自然還以顏色，也放任民用飛艇到貴國的天際遨翔，這就叫「禮尚往來」，你又如何能夠怪我。

不過，中美兩國即使偶爾劍拔弩張，但終究還是鬥而不破。去年，美國眾議院時任議長佩洛西不顧中方反對，堅持竄訪台灣。解放軍在此事上一直保持克制，沒將她的專機擊落，但同時美方也算「識做」，佩婦人的行程十分低調，默然而來，匆匆而去，讓雙方都保存了面子。

今趟美方雖然發現中國無人飛艇闖入，但初時沒有阻止，後來國內輿論壓力太大，拜登政府才被迫動手。當真動手擊落時，飛艇恰巧已飛到大西洋上空，讓你射擊時可以無後顧之憂。飛艇在適當時候能夠飛到適當的地方去，這是巧合嗎？還是中美雙方的默契使然？