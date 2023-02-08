中美氣球事件，可說是兩國角力多時的一場四掌相接比併內力的小較量，山姆大叔以借力打力的斗轉星移，應付至剛至陽的降龍十八掌，中美之間誰更高深莫測，除了菜鳥，人人皆看得出來。

要分析氣球事件，得先弄清哪一套說法才真確，惟外界無從得知真相，那便只能以氣球究竟是用於氣象研究還是刺探情報，分而論之。如是前者，美方任由它誤入領空，尚可解釋是何需大驚小怪，但後來把它打下來，卻推翻了見慣世面的假設；倘是後者，那就足見美方的能力不過爾爾。

各位若不善忘，當會記得美媒數年前曾經報道，2006年10月，中國海軍一艘可攜帶魚雷和反艦導彈的039型柴電潛艇，在美國「小鷹號」航母附近海域浮出水面，期間美軍竟然毫不察覺，美國海軍軍官更將此理解為「誤打誤撞」。試問海洋廣闊，要出現這種「佢撞彩啫」的機率有多大？尚未計2015年，中國海軍一艘「基洛級」柴電攻擊潛艇，在日本南部海域跟蹤美國航母「列根號」，在在說明若論功力之深厚，斗轉星移遠不如降龍十八掌。

新加坡建國總理李光耀說過：「現在美國人還能來到中國海岸只有12海里的範圍進行觀察。最終，中國將能夠把美國人推出12海里的範圍。接着，它會將目標定在把美國人推出其兩百海里的專屬經濟區，並阻止他們在其東部沿海地區兩百海里的範圍內從事間諜活動。」這些都是真功夫實力取勝，絕非撞彩。

美國技不如人卻妄想恢復昔日超級大國單極世界的榮景，玩起了挑撥離間，甚麼中國威脅論、武漢實驗室洩毒論、新疆人權問題，惟若非「我看到很多證據但不能告訴你」，就是被踢爆生安白造，這等貪嗔癡之人，最終只能成為黃口小兒簇擁下的王。