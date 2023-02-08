立法會工務小組今日舉行會議，審議簡約公屋計劃及撥款。8個項目合共提供3萬個單位，合資格申請者為輪候公屋3年或以上的申請人。筆者支持簡約公屋整項計劃，原因是目前正有10萬個劏房住戶，特別是居於劣質劏房的居民，他們實在不能等下去。公屋供應未到位之下，簡約公屋或過渡性房屋的興建，都可讓他們早日脫離劏房行列。所以筆者支持過渡性房屋，也支持簡約公屋，兩個房屋計劃合共可提供5萬個單位，正好為這些基層居民提供急切的住屋支援。

簡約公屋8個選址中，啟德世運道選址出現爭議，關鍵在於居民擔心政府原有商業用地以至整片核心商業區的規劃會改變。筆者認為當局已承諾7年後必然會交還土地用作原有用途，即兩年興建及5年居住期後，原有用途將回復作商業用途，CBD2核心商業區規劃不變。啟德日後發展及配套設施如何，當局也應向公眾及啟德居民說個明白。

筆者認為，支援劏房住戶房屋需要是一項社會工程，社會確實要正視有10萬戶居民每天居住在擠迫、衞生惡劣的蝸居內。有小朋友與家長一起變得焦慮，甚至患上抑鬱；有家長甚至經常在外流連不回家，以讓子女有更多活動空間，這些都是真實個案。我們期望聽到更多支持的聲音，着力支援這些基層市民。

當局必須進一步展示決心，制訂告別劏房時間表，率先取締劣質劏房，好讓社會明白整項社會工程背後的價值與意義。至於啟德的選址，CBD2的發展對香港非常重要，已有郵輪碼頭及啟德體育園外，未來規劃須加入甚麼地標式元素，讓它更具吸引力，也應再作討論。而當區在2026年多了3萬人居住，等同兩個啟晴邨人口，當局須盡早決定增加合理的交通及社區配套設施。