《港區國安法》生效後，對打擊和取締黑色暴亂「港獨」勢力推動的「顏色革命」刑事罪行，發揮了立竿見影的止暴制亂作用。然而該法只能治標，只局限對反中亂港的刑事罪行或暴行，而這些罪行都是根據犯罪的行為和動機的事實元素進行定罪及懲治，但對於潛藏思維中的反共反華反中意識及理論邏輯的罪惡元素卻無能為力。因此必須從教育入手，從意識形態入手，從理論文化入手，清除黑暴的思想根源。

根源何在？清人龔自珍一語中的指出：「欲要亡其國，必先亡其史，欲滅其族，必先滅其文化。」黑暴之根，是回歸以來執教育大權者不推行國民教育、中國近代史教育，不去殖化，終於教出了跨代暴徒，被捕萬多人中四成是學生，甚至教師也成暴徒及暴動的組織者、參與者，帶頭發動學生參加黑暴，甚至整間學校變暴動基地；八大院校及大學學生會成暴動司令部，不少中小學淪陷，禍延宗教團體及各種文化傳訊組織都捲入反政府的「反送中」行動。特區教育完全徹底失敗，禍害比黑暴刑事暴行的破壞更深更大，逾14萬人去國移英，便是教育不合格的醜陋和痛心成績表。因此，止暴制亂要從人們的腦袋開始，從小就應起步國史、國民教育，否則便鑄成大錯。請問當今在位的官員、議員、校長、教師，認同龔自珍的箴言嗎？

立法會議員劉智鵬，要求將高中選修科的中史科改為必修科，便是搶救特區教育淪陷失敗的補救建議。可是，在立法會辯論前，竟然有議員以擔心學生壓力為藉口反對，真是豈有此理！數以萬計的學子被反中亂港意識形態洗腦，變成「黃皮白心」或「黃皮黑心」的暴徒，豈只是壓力，簡直是害人子弟。立法會辯論，真是照妖鏡！