笑看天下：不誠無物 訪華把鬼-施友朋 評論員

中美因一個「流浪氣球」而進一步折射彼此長期博弈嘅複雜性。呢，這個流浪氣球，中方一直強調係「民用飛艇」，用於氣象研究；美國則認為係「間諜氣球」，質疑「民用」嘅解釋，並指氣球曾經改變路徑，意味可以透過人手操控，並非誤入，而係明顯「侵犯美國主權」。老美習慣有佢講冇你講！

美國至叻借題發揮，將雞毛蒜皮添油加醋，使其政治化，再興風作浪以便有利自己發揮「誰大誰惡誰正確」。還記得2003年，時任美國國務卿鮑威爾喺聯合國安理會會議上拿出一瓶類似「洗衣粉」嘅不明粉末，煞有介事宣稱這是伊拉克正在研製的「大規模殺傷性武器」，提出對伊拉克發動戰爭！結果美國大剌剌入侵伊拉克，推翻薩達姆政權，卻連條毛也找不到，倒令伊拉克生靈塗炭！

中國眼見流浪氣球事件仍不斷發酵，外交部副部長謝鋒奉命代表政府就美方武力襲擊中國民用無人飛艇，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢，更指飛艇事件考驗的是美方對穩定和改善中美關係的誠意及處理危機的方式。

美國對中國一向毫無誠意，講一套做一套！呢，去年底美國商務部宣布把36家中國科技公司列入出口管制「實體清單」；今年更加「風刀霜劍嚴相逼」，除咗與荷蘭、日本達成協議，決定聯手限制晶片技術輸往中國，又傳出將大幅收緊對華為嘅出口限制，精準集中打擊中國半導體產業，盲嘅都睇到啦！最近又要菲律賓增加4個軍事基地供美軍使用，更揚言美國會「武力保護台灣」，而日美同盟「延伸威懾」聯手印太諸國遏制中國將成為常態化。咁嘅氛圍，訪華把鬼咩！