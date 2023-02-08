蹂躪香港整整3年的新冠疫情終於逐步遠離我們了，為了在疫後的世界全力反彈，早佔先機，各地政府都絞盡了腦汁。在這場較量裏，香港絕對不能失利，但要戰勝對手及脫穎而出，就必須要有一套完善的策略，光靠一股蠻勁像「盲頭烏蠅」那樣衝，往往只會事倍功半，絕不可取。

要點一：一套符合國情的策略。筆者拜讀過國務院副總理、中央財經委員會辦公室主任劉鶴一篇關於高質量發展的文章，深受啟發。劉鶴提出，國家未來經濟發展在質量、效率和動力方面的改進，都必須由高質量發展來推動，認為「實現高質量發展是我國經濟社會發展歷史、實踐和理論的統一，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、實現第二個百年奮鬥目標的根本路徑」。

對於這個以高質量發展主導經濟發展的理念，筆者非常認同，而且覺得也適用在香港身上。我們現在身處的是互聯網、大數據、人工智能的年代，要復興經濟就必須走嶄新的道路，靠舊的那一套或重回勞工密集的生產方式，是行不通的。

要點二：香港的發展策略。那麼，高質量發展應該怎樣在香港落實呢？筆者認為，持續創新、培育優質行業、注重環保，再加上跟內地更緊密合作這「三加一」策略是確切可行的。在這個年頭，要推動經濟高質量發展，創新和數字化是不二法門。疫情之下，香港在電子支付和電子消費等方面有急速的發展，使用涵蓋率大增。另外，由政府帶頭、包括業界人士和專家學者在內的「數字化經濟發展委員會」也已成立，絕對有助加快本港數字化經濟的發展進程，推動不同行業數碼轉型。

政府多次表明會配合國家《十四五規劃綱要》，把香港建設成國際創新科技中心，並相應推出涵蓋6個智慧範疇、130多項的措施，促進數字經濟和智慧城市發展。在這個進程中，必定浮現優質的行業和企業，他們可發揮領頭羊的角色，帶動香港整體經濟向前發展，故政府有必要集中精力培育優質行業。再者，若忽略環保，就不可能稱得上是高質量發展，所以注重環保也是未來發展的一個重要策略。

要點三：跟內地更緊密合作。「三加一」策略的最後一項，就是跟內地要更緊密地合作。香港背靠祖國、聯通世界是個得天獨厚的優勢，而毗鄰本港的大灣區更是讓香港更全面融入國家發展大局的最理想切入點。擁有這些優勢而不用，根本就是暴殄天物。因此，「三加一」策略的最後一點，就是必須跟內地要更緊密地合作。其實，積極融入國家的發展大局，不但為國家的發展作出更大貢獻，就香港而言，跟大灣區其他城市和國家其他省市之間互聯互通，也必定可以為香港的發展創造出更廣闊的空間和機遇，這是淺而易見的道理。筆者深信，這「三加一」策略必定能讓香港浴火重生，再創輝煌。