世界視線：俄伊金融連結　去美元化加速

1月29日，俄羅斯與伊朗中央銀行協議把兩國的國內銀行之間的轉帳體系整合。這兩國的體系分別連接106間俄羅斯銀行與56間伊朗銀行，這樣協議的目的是針對美國和西方對俄伊兩國的金融制裁，一是它們可以不用美元，不經美國及西方控制的國際體系（SWIFT）；二是它們的金融交易便不受美國和西方制裁。缺點是這樣的協議只連接俄羅斯與伊朗，範圍有限，作用便不可能與SWIFT相比。

不過，美國和西方的制裁，把俄羅斯主要的銀行和伊朗的銀行排除在SWIFT體系之外，使它們不能與國際的金融機構即時地進行交易。在去年12月，俄方主責這個新體系的VTB銀行已說，將會把體系應用範圍擴及兩國友好國家銀行。俄方的連接當可把俄國主導的歐亞經濟聯盟的國家（白羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞等）的銀行納入，形成更大的區域體系。

然而，美國及西方可以用二級制裁的方法，攻擊這些俄、伊及其他參加的銀行。但美國及歐盟一直不敢採取這樣的方法，因怕俄羅斯的反制，所以美國等不敢把所有俄羅斯銀行排除在SWIFT體系之外，美國的擔心是若把俄羅斯的金融體系完全封殺，一如對付伊朗，俄羅斯出口的石油、天然氣受阻，國際能源價格會大漲，倒使俄國得益。

俄羅斯與伊朗的石油、天然氣出口數額龐大，斷絕出口會對全球經濟構成危機，所以美國與歐盟只敢對俄國石油、天然氣出口限價，不能禁絕，俄伊的反制亦不會引起美國和西方更嚴厲的制裁，反倒為俄伊經濟整合帶來大的促進。俄羅斯現已是伊朗最大的外來投資者，今後的發展會更加擴大，相對來說，中國與伊朗的25年經濟合作協議，似還沒有多大進展。

美國和西方最怕的是壓迫俄羅斯太過，俄國會與中國緊密合作以抗衡。若把俄羅斯完全排除在SWIFT以外，俄必然倚靠與中國的體系連接，形成中俄的金融整合，遠比俄伊的整合巨大。中國正在推動人民幣結算的去美元化，若壓迫俄羅斯使其與中國整合，一方面擴大了非SWIFT體系的範圍和規模，對其他受制裁國家更具吸引力；另一方面，美國和歐盟不敢把中國驅逐於SWIFT以外，中國便成為SWIFT與非SWIFT兩個世界的連接，盡得其利，亦有助人民幣國際化加速發展。倒是中國帶領其他國家與美元（或還包括歐元）脫鈎，美國是進退兩難。

研究所所長 陳文鴻