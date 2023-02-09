功夫茶：出生率無以為繼　不作為豈有此理

魯迅喺《狂人日記》中問：從來如此，便對麼？這一問真係當頭棒喝！尤其對於執政者，推行政策如不能因時制宜，以盡事適今，就會同實際社會脫節。呢，上世紀70年代，家計會「一個嬌，兩個妙，三個吃不消，四個斷擔挑」嘅宣傳口號膾炙人口，成功鼓勵唔少家庭節育，配合到當時人浮於事嘅現實。

之不過，時移世易，依家香港人口老化，出生率近年更跌至谷底，總和生育率於2021年跌至0.77名子女，遠低於2.1嘅自然人口補充率並屬全球最低之一。睇吓依家已婚家庭，即使經濟環境許可，都情願養隻貓養隻狗甚至養隻龜都唔肯生個B來養，有乜辦法幼稚園唔執笠、小一入學唔縮班吖！可見出生率低到已敲起警鐘！立法會尋日口頭質詢，有議員問政府會否制訂政策鼓勵生育，要求政府檢討過往「鼓勵但不干預」嘅方針，研究及制訂全面政策鼓勵生育，包括完善託兒服務、免稅優惠、育兒津貼，以及設立「家庭友善企業認證」制度等。

鼓勵生育，應該實事求是，過往政府都有鼓勵生育，卻又過於浮誇，說甚麼「不妨四人大合唱，甚至亦可生一隊籃球隊」！阿哥，唔好話「風之后」珊珊姐喺2006年拍嘅廣告稱「養一個仔女要400萬」，17年後嘅今日，據悉養個B已漲到600萬啦！數字嘅嘢，可能得啖笑，之但係養個B，供書教學，細時驚佢養唔大，大時又驚佢學壞，總之煩惱擔憂一定有，睇吓依家咁多家庭移民，當中唔少都係話「為咗下一代」！

民生無小事，出生率無以為繼絕對係好大件事，政府有關官員必須認真對待！有議員不滿當局又係淡淡定、有錢剩咁hea答「會提供更好的支援，但不宜過分干預」！議員不滿政府將「干預」兩字套用喺鼓勵生育政策上，因為出生率下降到危急存亡之秋，有為嘅積極干預都好應該！議員特別提到2014年有人口政策諮詢文件顯示嬰兒數字逐年下降，質疑當局如果冇人口政策以及生育政策，措施又如何準確到位，要求當局提出鼓勵生育嘅政策！又有議員指出，香港嘅房屋問題就正正係10年前嘅積極不干預理念，導致房屋短缺，唔希望10年後出現人口短缺。

事實係人口已經出現短缺喇，否則政府就唔使敲鑼打鼓四處搶人才啦！政府官僚一味不作為，應干預嘅就諸多推搪，扮晒民主，廢噏一輪就話生育率低並非只有香港，臨近地區如新加坡、南韓都有生育率低現象。問題係人家鼓勵生育，不斷出招「干預」，新加坡自2015年已不斷推出更多家庭友善措施；南韓今年鼓勵新婚夫妻生B，提議減免貸款！港產官僚擺出民主萬歲，就將出生率低問題高高掛起，認真豈有此理！