產評：中美經濟相依存　抗華固霸夢難圓

美國為了鞏固自身霸權，正全方位圍堵中國，圖把正在崛起的中國經濟壓下去。可是美國不得不承認，即使去年美國無所不用其極遏華，中美兩國的貿易總額還是創下新高，兩國經濟互相依存的事實未變。美國若是要繼續激進抗華，只會在國際上落得「失道寡助」，最終非但未能固霸，更會加速美元霸權衰落，得不償失。

去年初美國面對通脹失控之際，內部曾有聲音指擬取消部分中國商品關稅，以緩解物價壓力，可最終並未有成事。年內美國對中國科技的打壓不絕，更聯合盟友，誓要切斷對華的高端晶片及相關設備供應。中美鬥爭的局面明確不過，但觀乎去年中美兩國商品貿易總額不跌反升並創新高，反映中美經濟互相依存，若中國經濟失速，對美國不見得有多大好處。

不能否定的是，中國已成為全球第二大經濟體，也是全球最大的貿易、製造及消費國，中國經濟改革開放實現社會脫貧，發展惠及世界。美國繼續以極端手段遏華，只會背離世界利益，最終會被國際社會遠離，甚至被孤立，到頭來非但沒鞏固霸權，更導致競爭失利。

在這個背景下，美國總統在近日發表的國情咨文，強調對中國是尋求競爭而非衝突，也說明了事實。中美有着龐大的雙邊貿易利益，兩地企業往來頻繁，若繼續以一刀切脫鈎的所謂「競爭」形式來處理對華關係，必然會損害美企利益，甚至傷及美國經濟競爭力，那白宮又如何能促使美國內部團結應對中國競爭？美國政客講一套、做一套，才是限制美國提升自身競爭力的最大障礙。

這幾年中國在美國打壓下，仍熬過新冠疫情和內外經濟困局，這使中國經濟的競爭力提升和改革開放的努力獲世界認同，與美國債務問題嚴重，背離自由經濟、奉行貿易保護主義，以美元作為金融武器等不利國際關係與技術、文化和經貿交流的做法，形成鮮明對比。

美國圖推反全球化來鞏霸，換來的不是以美霸主導出新的全球化，而是在推動以東西、中美兩大力量劃分的「半球化」發展，說到底就是不利其霸權。難怪有經濟學家提出，未來10年世界可能出現兩極的貨幣制度，美元作為主要儲備貨幣地位將會相對沒落，實非虛言。美國的所作所為正不斷削弱美元在國際的吸引力；反觀中國憑自身貿易地位優勢，加強人民幣在國際交易結算的滲透率，增加在國際儲備佔比，中美貨幣地位此起彼落的局面不言而喻。

美國既沒有與中國「反枱」的本錢，對抗只會落得損人害己；善用競爭優勢，加強在全球問題上與中國的協作，鞏固在國際議題上的主導位置，正視自身競爭力不足，完善體制和治理能力，才是正道。繼續背離現實，任意妄為，變相將競爭籌碼推向對手的一方。

所謂其身不正，何以正人？美國以世界霸主自居，惟其行為只以自身利益優先，背離世界才是美國面臨的最大危機，美元數十年獨領風騷的日子在倒數，也是美國咎由自取，牽動全球利益洗牌，非獨是中國，也是亞洲與世界重構新增長模式的機遇。