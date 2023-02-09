娛圈單打：連環走光事件　另類吸睛大法

毛爺爺詩云：「天生一個仙人洞，無限風光在險峰。」形容廬山風光秀麗，但放諸TVB午間節目《流行都市》的連環走光事件，同樣令人想入非非！話說最近有網民翻舊帳，發現多名女主持都在節目中疑似走光，神秘三角暴露人前，惹起無限遐想。

繼美女主持姚嘉妮和黃嘉雯疑似走光露底後，另一位台柱級女主持宋芝齡也不能幸免，成為第3位受害者。無獨有偶，這些美女主持皆穿上超短裙做節目，美腿橫陳儀態萬千，惟坐下來蹺腳之際卻不幸走光，疑似露出底底。網民甚至逐格慢鏡研究，非常誇張。有誰想到，這個以「師奶」為目標觀眾的節目，竟會如此風光旖旎，春光無限？難怪成為好色之徒的另類尋寶節目。

當然，只要女主持穿上長褲或長裙，走光便能避免，但着到咁保守出鏡，仿似去了回教國家，畫面的確不夠賞心悅目。正是魚與熊掌，不可兼得，有得必有失。

講開又講，《流行都市》雖云是師奶節目，但美女主持輩出，一點也不馬虎。除了宋芝齡、姚嘉妮、劉彩玉、張美妮等台柱外，還有一班有胸有腿的青春女神，例如彭慧中、陳詩欣、黃嘉雯、蔡嘉欣、謝芷倫、朱智賢、林秀怡等，絕對有睇頭又吸睛。難得女神不吝短裙上陣，有時更會穿上背心仔瑜伽褲教觀眾做運動，真箇是風光無限好！

與此同時，節目亦會加入年輕男藝人當主持，跟「大王」安德尊搭檔學嘢，現時備受力捧的朱敏瀚便曾經是主持之一。可見這個節目絕對不是師奶節目咁簡單，而是新人的磨練和上位機會，不容小覷。