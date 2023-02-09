正論：施政阻力已消失　治理水平須提升

昨日立法會炮聲隆隆，儘管爭議多多的首批4個簡約公屋項目撥款在第一關被通過，但議員對於政府的治理水平低下非常不滿，包括城市數碼化、政府智慧化遲遲未能普及，1823經常無人接聽，行政程序僵化等等。

立法會討論「政府治理水平現代化」議員議案，議員們連珠炮發，狂轟政府種種治理水平缺失。例如部門分工不清，政策由宣布到落實需時太長；部門間協調不足，欠缺科技支援，智慧化、數碼化、Web 3.0一直只聞樓梯響；有議員更指當局遇事避難死性不改，特別是一旦被外界批評為「利益輸送」，即不敢推出官商合作發展項目，而且建屋發展的程序關卡重重，無法提高效率。至於早就引起怨聲載道的政府熱線1823，即使被申訴專員公署「開檔案」主動調查，無人接聽、接聽後無人跟進等老毛病絲毫未見改善，遭議員直斥機制沒有用處，屬浪費時間，既無法掌握民情，反而只會積累民怨。

當然，在議會「清一色」之下，議員們的炮轟難免被視為「做戲」，不過略盡監督之職而已，但若不因人廢言，議員們所講全屬實情，政府治理水平低下，未能追上現代化的需求。僅智慧化城市、電子政府一項，政府口說推動多年，實際上毫無長進，僅中小企商戶申請牌照過程繁複，開業要向不同部門申請牌照，資料重複填寫，不同部門網頁有不同設計，沒有以用戶為本，早就令人無所適從；又如旅客入境過關，入境處負責旅客身份驗證，港口衞生科負責健康申報，口岸負責驗票，旅客往往要用幾個程式網頁才可辦成一件事，廢時失事。再舉例說，持續進修基金只有3,000宗網上申請，其餘4萬多宗都是紙本申請。

香港作為世界有數的富裕城市，不論是互聯網的資訊流通程度，還是基建發達程度，都比許多地方優勝，理應更有優勢推行電子化、數碼化、智慧化，奈何回歸以來，這方面近乎毫無寸進。僅電子支付廿多年來都停留「八達通」階段，即使港府派發電子消費券，絕大多數市民仍然選擇以「八達通」領取，足見香港的落後。明明有優厚條件卻偏偏做不到，是不為也，非不能也，說穿了，就是官僚懶惰成性，不思進取。

至於拓土建屋的審批程序繁複，關卡重重，本報早就有所提醒，直指當局應倣效深圳一條龍審批的做法，由一個部門專責處理。雖然港府也有接納本報提出的拆局建議，將運房局分拆成兩個局，但議員反映業界聲音，申請流程至今未見簡化，效率亦未見提升。試問如此因循守舊，香港怎麼可能提速提量增建房屋？一味霸王硬上弓推出簡約公屋虛應故事，根本不能徹底解決上樓難的問題。

更不必說，治理水平急需提升的還有執法部門，尤其是警隊。這些年，警隊蛇王瀆職、偷拍、偷竊、鬧事、酒後駕駛、行為失德、濫用職權等醜聞不絕如縷，即使黑暴一役平亂有功，也不代表可以自我膨脹，對內部亂象放任自流，這樣實在有違社會期望。