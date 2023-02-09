中國無人飛艇入美一事，或許是中國無心插柳，卻給美國政治帶來麻煩爭議。

爭議的目的不是說中國無理，也不是說美國軍方無力，反而是針對拜登所欲推出的與中國溝通新政策，美國及西方部分媒體稱之為和解政策，有點像蘇聯後期戈爾巴喬夫提出的和解（détente）。或許這提法帶有政治意味，把現時中國在去年11月後的政策「轉變」連上戈爾巴喬夫時代，似乎是以當年的政治壓力加諸中國。西方普遍認為，戈爾巴喬夫時代的和解政策導致蘇聯的瓦解，造就了西方的政治與意識形態的勝利。

像拜登政府支持和促成新和解，是希望改變中美現時的政治對立，推動溝通，由此而尋求與中國政府緩和關係，進而在國際上合作。國際上有分析說，拜登的目的是把外交戰略重心從歐洲轉往亞洲，全力對付中國。這是因為共和黨特朗普對華貿易戰失敗。民主黨改採更為間接迂迴的戰略，重拾80年代對蘇聯政策的智慧。新和解不是真正的和解，是不同的對華戰略，目的一樣是亡華，一如滅亡蘇聯。

不過，美國內部，包括共和黨與軍方等更右的勢力，卻以拜登的政策為媚共媚華，給中國機會復興。所以，軍方便宣言2025年美國會與中國打一場傳統戰爭，台灣問題便是中美之間最大衝突。美國政府與議會內部有更多的指控和妖魔化中國，要求加強制裁抑制中國，封鎖中國，且在不同的範疇見諸行動。今次中國飛艇事件便被渲染為中國侵犯美國，美國要強硬反應，大動作地用戰機來擊落飛艇，如中國外交部所說，反應過度。

拜登希望不會因此影響中美關係，中國嘲笑說雙方從未宣布美國國務卿布林肯訪華，美國還是會擇時再作安排，始終不願封閉與華溝通的大門。飛艇事件已導致美國兩大主流派別對華政策的角力，未知這是否是中國所希望達到的目標。中國外交部的反應強硬，便是火上加油，拜登政府的政治壓力更大。

或許可看到，去年11月兩國元首提出溝通，中方的態度是有節有理，且要求溝通是美方主動，中國還是本着原來政策取向，不主動遷就美國，而是以實力，在美國以外的外交努力、中國經濟的復常發展，來應對美國任何的對華戰略。不動如山，是中國國家利益，柔和如水，不排除任何合理合情的溝通，不針對第三國。