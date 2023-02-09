中美「氣球事件」博弈至今，各有輸蝕和得着。中國民用氣球首次神不知、鬼不覺的飛至美國高空，不論是「有意」還是「無意」，都說明中國這方面的科學技術了得，美國的所謂「防空系統」漏洞很大。要不是「流浪氣球」下降至一定程度，美國恐怕至今還對中國氣球「到訪」蒙在鼓裏，山姆大叔能不驚出一身冷汗？

據報道，中國有關單位製造的氣球能夠飛到48,000米高度，乃世界第一，若不是下降到18,000米，美國F22戰機的導彈也打不下來，F22的升空高度是22,000米。

氣球事件發生後，中國好言解釋這是意外，氣球是民用，是大自然不可抗力的原因，中方表示遺憾，希望美方諒解。中方這樣做，是希望此事不要影響中美正在緩和關係的大局。然而，美方不依不饒，要找回面子，要抓住機會向中國索要更多，要壓服中國，就借題發揮，一於炒大事件，把民用氣球硬說成「間諜氣球」，把民用氣球誤飄美國定性為「入侵美國」。

為了張大其事，美國出動了多架戰機包括準備「長時」作戰的加油機，向中國民用氣球狂撲而來，發射導彈，據稱用了90分鐘擊落了這枚「流浪氣球」。

對此，美國自以為得計威了一把。中國痛斥美方用軍事力量打擊民用氣球乃「反應過度」。其實這何止是「反應過度」？美國為何要這麼瘋狂的「反應過度」？

自特朗普到拜登，美國把中國鎖定為世界上最大的競爭對手，對中國又恨又怕，它要利用氣球事件威嚇中國，發洩仇恨，出口惡氣。要達到這個效果，一貫狂傲兇殘的山姆大叔，就要把擊落中國氣球的過程盡量搞長，陣仗盡量弄大，以便反覆施暴。為了達到效果最大化，美國軍方和媒體一早放出消息，大批美國民眾從四面八方趕到施暴現場，仰望天空，在一片歡呼聲中見證「英勇的美國戰機」將中國氣球擊落！見證美軍向「平民」施暴！