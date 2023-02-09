最近台灣的風向似乎有點變化，「抗中保台」的聲音不再那麼囂張，主張兩岸和平發展的聲音則愈來愈強烈。距離大陸最近的金門縣議會更成立「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟」，共同發表四項宣言，倡議金門成為「永久非軍事區」，並強力推動「金廈跨海大橋」早日興建，營造金廈特區生活圈。

金門民眾有此訴求一點也不奇怪，只要對比一下對岸廈門的高速發展，就知道金門是多麼落後。很多土生土長的金門人都認為，沒有大陸，金門就會倒。這不是誇張，而是事實，金門連食水也要依靠大陸供應，根本沒有獨立生存能力，更別說與大陸對抗。當年大陸沒有趁「823炮戰」一舉解放金門，非不能也，實不為也，主要是為了留着金門作為兩岸交流的紐帶。畢竟如果金門歸入大陸，兩岸的距離就會從十幾公里變成上百公里，對統一大業更加不利。

金門人當然知道自己沒有本錢與大陸對抗，尤其是對岸發展一日千里，金門卻依然停留在上世紀五、六十年代，兩者根本無法相提並論。所以，近年來金門與大陸愈走愈近，是大勢所趨，民進黨當局想阻止也阻止不了。早前金門縣長陳福海與大陸國台辦主任宋濤會談，隨後金門酒等產品輸往大陸的問題得以妥善解決，63家台灣企業也同時獲得解禁。這本是有利於台灣經濟民生的一件好事，卻遭民進黨當局抹黑為向大陸「投誠」，簡直不可理喻。

台灣不向大陸投誠，能有甚麼出路？去年民進黨在「九合一」選舉中大敗，已經提供明顯答案，「抗中保台」也好，「倚美謀獨」也罷，都是死路一條。早前一項針對是否支持「抗中保台」的民調中，50.8%台灣民眾表示不支持，支持的只有35.7%；在是否同意「只有相信美國、親近美國，才能保衞台灣」的民調中，62.1%不同意，同意的僅佔29%。這種民調的代表性也許不夠全面，但台灣風向開始轉變則是不爭的事實。特別是佩洛西竄訪台灣後，並沒有為台灣帶來任何好處，反而將台灣推向戰爭邊緣，台灣人豈能不好好反思。

據說當時蔡英文接到佩洛西即將訪台的電話後愁得睡不着覺，可見她也知道美國人是想將台灣推向絕路。本來一直高調宣稱要訪問台灣的麥卡錫，最近卻稱暫無訪台計劃，也許是知道自己不受歡迎吧。