美國總統拜登發表任內第二份國情咨文，外界早已預期內容必定牽扯上中國。果不其然，他揚言如果中國威脅美國主權，將採取行動保護國家；又指民主國家變得愈來愈強大，專制國家愈來愈衰弱，影射美強中弱；當然，主軸是吹噓任內經濟勢頭強勁，真箇是黃婆賣瓜，自賣自誇。奈何聽在正常人耳中，只變成夜行人吹口哨，自我壯膽。

在多家美國大型科技及金融巨擘裁員不斷的情況下，這些領頭行業至今已有15萬人丟掉飯碗，而且裁員潮仍未見底；國際貨幣基金組織（IMF）雖上調美國今年的經濟增長率0.4個百分點至1.4%，但對中國的修訂是提高0.8個百分點至5.1%，哪國經濟真正強勁，有目共睹。

最好笑是，美國一些經濟專家、包括IMF總裁，今年1月還就中國改變動態清零政策、打開門禁大潑冷水，聲稱中國將出現「叢林大火」般的病例，拖累全球經濟。結果不過一個月後便自打嘴巴，將中國說成是帶領全球經濟增長的火車頭，這就是美西方對中國經常出現誤判的笑話。不管拜登如何自吹自擂，「美強中弱」都只是一廂情願。

其實，美國自身問題千頭萬緒，亂象叢生，高通脹、失業、槍擊案、種族歧視、黨爭，在拜登任內不但沒有解決，反而加劇。明知無力做實事，惟有將焦點外移，中國無可避免成為美國最好使好用的甩鍋對象。

尤其一個「流浪氣球」，美國如臨大敵，出動到F22戰機和導彈將之擊落，還不斷將影片重播，彷彿打了雞血般亢奮，比擊落了一個核彈頭更巴閉。美國愈當中國是一回事，愈顯得力不從心，毫無自信。拜登政府色厲內荏，外強中乾，惟有自己讚自己以示自己依然強大。