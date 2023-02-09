5年前你在香港的大街上走動，若非刻意尋找，可能從早到晚都沒機會碰上一輛中國品牌的私家車。今天則不同，大概每半小時，你準會碰上一輛國產牌子的私家車，而且他們在香港市場正大力開疆拓土，相信不消多久，國產車將會滿街滿巷。

中國品牌的私家車受世界矚目，是由新能源車開始的。國產製造商十分聰明，知道在汽油車的市場，中國起步太遲，再怎樣努力，要趕上平治、寶馬、豐田這些外國廠商，定然是事倍功半。因此，國產車很早便把握到時代的轉變，他們不在汽油車的技術上與外國爭雄，轉而傾注心力，發展新能源汽車，尤其是電動車。這一局中國車廠是押對了，而且成果豐碩，2022年全世界銷量第一的新能源車，不再是美國的特斯拉，而是中國品牌比亞迪。

比亞迪下一步要挑戰的巨人，不再是美國車廠，而是汽車總銷量暫時仍位列世界第一的日本豐田。日本車廠一直在吃老本，他們在汽油車的世界稱雄已久，但如今愈來愈多人轉用電動車，而日本製造的電動車仍在萌芽階段。日本廠商太沉醉於昔日的輝煌，卻沒留意到新時代已悄然降臨。十多年前，比亞迪在世界上仍是一家不大為人熟悉的車廠，當時該公司的負責人卻誇下海口，說將來一定會超越日本車廠，成為世界銷量第一的品牌。筆者當年聽到，只是一笑置之，心想這有可能嗎？但時至今日，那狂言竟然愈來愈接近事實，日本汽車被迫走下神壇，看來是早晚之事。

很多國家的人都愛發夢，但最能把夢想變成現實的大抵就是中國夢。中升西降是不可逆轉的潮流，今日已在汽車領域實踐，將來肯定會在更多領域實踐。