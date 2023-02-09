日本近日連環爆出惡搞事件，繼有人在連鎖迴轉壽司店舔豉油瓶與茶杯後，又爆出有人在烏冬店以公羹進食免費供應的天婦羅粒，更有疑似便利店女員工將咀嚼過的香口膠亂黏，並在店內玩「漏尿」。為了上網騙讚，無所不用其極，在一股網絡瘋潮中，爭相當上為賤最樂的一分子。

令人不明所以的是，日本向來有恥感文化，意思是來自他人的壓力，產生一股約束力使人規行矩步，不敢公然做出不符社會是非標準的行為。日本國民在初小時學習「國民生活須知」，頭一課便是「千萬不要給別人添麻煩」，但上述跟瘋之舉，不但有欠衞生，報道更指涉事壽司店受事件影響，市值大幅蒸發約10億港元。惹笑的是，網上有黃人發表「有甚麼證據證明兩者有關？」明明事發後壽司店由人氣店舖變得門可羅雀，黃人也要展露其即使雙目健全，也有眼等於爆眼的視野。

外界一度試圖將日人瘋舔行為，誣陷為TikTok惹的禍，想把帳算到中國頭上，可是連涉事影片究竟是上載到TikTok還是Twitter，這班人也傻傻分不清卻急於百犬吠聲。

坦白說，閣下若心水清，應當記得去年3月，有黃人上網詢問「邊間藍店好食」，表示會到「藍店」播毒，刻意遺下帶有唾液的紙巾，上載至社交平台炫耀。如要數哪班人才是荼毒社會、污染網絡的始作俑者，無恥黃人當之無愧。

去年4月日本將成人年齡從20歲下調至18歲，年輕人雖能更早擁有成年人的權利，但亦須履行義務。然而日本的啃老族問題向來嚴重，新法哪壺不開提哪壺，變相催逼年輕人更早地面對現實。之所以有年輕一代前仆後繼做出不符社會期望的行為，當中除了騙讚外，所反映的社會問題也值得深入研究。