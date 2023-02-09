「47人初選案」日前開審，美國國會有關機構和議員隨即發表言論，妄議特區法院審理，抹黑《港區國安法》，外交部駐港公署與特區政府均表示強烈不滿和反對，敦促有關政客立即停止拙劣的政治表演。第七屆立法會候選人提名前夕，反中亂港分子借機策劃「35+」初選，拋出所謂「攬炒十步曲」，試圖奪取立法會主導權並癱瘓政府運作，為外國對華對港制裁創造藉口；如陰謀得逞，將對本港社會、經濟、民生造成嚴重衝擊和破壞。

2020年6月，戴耀廷、區諾軒等人聯同「民主動力」重申初選對攬炒派的重要性，同日梁晃維等人草擬「墨落無悔堅定抗爭抗爭派立場聲明書」，冀令選民拒絕支持未有簽署的參選人。文件終獲33名被告簽署，他們為達目的罔顧法律後果的行為令人不齒。

當年黑暴爆發，反中亂港分子以反修例為藉口挑起動亂，美國隨即興風作浪，妖魔化修例並煽動亂港分子對抗政府篡奪政權。47人初選案正是由外部勢力所操縱、企圖顛覆國家政權的「顏色革命」。

沒有人可凌駕於法律之上，任何權利自由都不能突破國家安全的底線，這是全球通用的法律實踐通例。涉及國安問題的罪行，更嚴重威脅國家和人民的利益，把違法者繩之以法是政府應有之義。社會繁榮穩定、「要法治不要破壞」是社會共識，反中亂港分子必受法律嚴懲。

美國政客抱持雙重標準，公然聲援亂港分子，一再干預特區司法機關依法辦案，將政治操弄凌駕於法律之上，其破壞香港法治的險惡用心昭然可見！法治是香港繁榮的根本，全社會一定要團結起來，堅決捍衞法治精神，維護香港的大好發展局面。