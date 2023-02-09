47人涉非法「初選」立法會議員案，被控串謀顛覆國家政權罪，經約兩年的調查後，在本周一開審。這是根據《港區國安法》起訴47人的大案要案，全港全國矚目，國際關注，美國國會有關機構及反共反華議員公然粗暴干涉抹黑，對此，外交部駐港公署予以強烈譴責。

該案涉及眾多前立法會議員、反中亂港政團組織的負責人，涉嫌策劃、組織、推動、實施涉及串謀顛覆國家政權罪行。倘罪成，根據《港區國安法》第22條規定，「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。」可見，觸犯顛覆國家政權罪的懲處刑罰是相當嚴厲的，說明罪行性質之嚴重。

開審首日，根據法庭的資料，已有31人認罪，林景楠及伍健偉是首日在庭上認罪。伍說：「我顛覆國家政權未成功，我認罪。」其餘29人以戴耀廷為首，還包括多名前立法會議員在開庭前已認罪，因尚有16人不認罪需開審，可卻出現不尋常的、公然干涉法庭獨立公正審訊的藐視法庭罪行，主要來自兩方面，其一是林景楠首日在庭上認罪前，其經營的「黃店」兩度被5名黑暴分子威嚇搗亂，網絡瘋狂攻擊他是「灰狗」，「反水」無好下場。其二是「旁聽師」排隊聽審，逼爆法庭，炮製支持聲勢，造勢施壓審方和控方，為不認罪者張目，向認罪者威嚇，圖施抹黑港府迫害政治犯的政治陰謀。

內外顛覆勢力的幕後黑手，並沒有因該案已板上釘釘而有所收斂，繼續鐵心施展各種看不見的手段，垂死掙扎，破壞庭審及妨礙司法公正。事實說明，黑暴勢力「人還在，心不死」，禍亂未徹底根治。