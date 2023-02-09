美國高調擊落聲稱執行間諜任務嘅中國氣球，一般認為美國小題大做，皆因呢場政治騷都幾貴，單係使用一枚AIM9X響尾蛇導彈，花費約38萬美元，折合近300萬港元，仲未計出動嘅軍機和軍艦運作成本，被揶揄為「大炮打蚊子」！中方指摘美國嘅做法違反國際法，白宮國家安全委員會發言人柯比作出反駁，指美方絕對有權擊落氣球，係在總統拜登嘅授權和命令下按照國際法行事，捍衞美國國土和主權領空，更表示美方無意將氣球碎片交還中方。

美國向來惡慣，對中國釋出的善意從不當一回事，中國若堅持「中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮」這種論調，只會助長老美氣燄！君不見，麥卡錫剛當選新一任眾議院議長，就急不及待宣稱：美國信任中共的時代，已經結束了！老朽說新一年美國對中國會更加「風刀霜劍嚴相逼」，並非無的放矢！時移世易，對美國的態度也應該改變，切勿再輕易說甚麼「中美關係的大門已經打開，就不會關上」！如此好客對待黃鼠狼，吃虧的就是自己！

美國另一個特點就係趁火打劫，根本沒有甚麼道義。美國嚴控歐洲，最怕有外來強權介入歐洲事務，歐盟領袖頻頻同中方溝通，繼德國總理去年訪華，法國總統、意大利總理也有計劃於今年訪華，拜登看在眼裏，內心一定不爽！美媒早前曾指，拜登研究喺本月俄羅斯入侵烏克蘭一周年時出訪歐洲，以展示對烏克蘭嘅支持！想想美國利用歐盟杯葛俄羅斯能源之機，高價對歐銷售油氣，賺到盆滿缽滿，歐盟諸國卻陷入能源荒，加劇通脹，百姓叫苦連天！歐盟諸國人民會歡迎拜登這老而不嗎？