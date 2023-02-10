美國在烏克蘭戰爭中低估了俄羅斯的能力，結果一年下來，俄羅斯全無敗象，反而歐盟被痛創。即使美國強壓，若戰場上沒有進展，和談機會未有，歐洲似乎難以堅持下去。美國能怎樣做呢？把爛攤子丟給歐盟，結果又可能來了阿富汗的翻版，美國是進退維谷。

去年11月中美兩國的元首會面，意圖借中國疫後開放來拉攏中國，以使美國外交的重心「重回中國」，這可能也是誤判中國政策的轉向。中俄關係表面上看不如烏克蘭戰爭前那樣親密，俄羅斯積極拉攏中國，中國卻報之以兩國不結盟，使美國存有中俄冷淡的誤解，也以為有機會通過重啟兩國高層溝通而改善中美關係，推行新的和解，重複列根時代的對蘇聯伎倆。但國務卿布林肯訪華一廂情願，中國不給面子地公開嘲笑沒有宣布，即沒有安排，布林肯訪華之議反為中國公開打臉。而在飛艇事件中，美國擊落飛艇，中國借機譴責，引發美國內部政爭。拜登的新和解企圖，既受中國拒絕，也被中國順勢讓美國右翼政治勢力（包括鷹派）來將之埋葬。

這兩件事都在國際上凸顯中國的聲勢和外交策略，美國求華而不成，內外狼狽不堪。這樣的失利，使拜登的外交戰線全域陷入困境。拉攏中國不成，壓迫也無效，美國可怎樣做？軟硬不侵，中國是不理美國的干擾引誘，埋頭幹自己的事情，這個事情也包括去年11月開始的中國元首外交攻勢。

中國不會與美國和解，便不可能棄俄從美，反而是會進一步用不同方法支援俄羅斯。單以正常貿易，支援俄羅斯的石油、天然氣出口（包括直接出口中國），向俄供應大量的工業製品、零部件、機械與卡車，以抵銷美國及西方的制裁禁運，俄羅斯便不易敗，除了戰場扭轉劣勢，亦壓迫美國、歐盟耗盡它們的武器庫存。在核武以外，若中美開戰，或用任何形式的代理人戰爭，美國將缺常規武器彈藥。美國軍方已提出警告。若台海開戰，北韓制約南韓，美日便缺庫存以與中國作稍長的武裝衝突。中美衝突，美國軍力武備資源分薄，烏克蘭戰爭也會因此後繼無力。此所以美國不敢兩線開戰，也急求中國新的和解。硬攻不成，改作軟攻，也減美國本身的財政壓力，減少歐盟在重壓之下背叛的機會。

中國應該不管美國的挑釁，堅持幹自己應做的事，美國便會自敗。