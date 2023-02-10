海峽兩岸於1992年達成的「九二共識」，在兩岸關係和中國實現統一的國之大業中，是一個轉折點。有了「九二共識」，大陸就在推動國家統一及兩岸關係和平發展上能盡最大的努力、展現最大的誠意，各種惠台政策層出不窮，為台灣經濟和民生造福祉，增進兩岸同胞情誼，創造和平統一條件。

國民黨、馬英九當局執政期間，「九二共識」得到實行，兩岸關係和平發展有了政治基礎。然而，對台灣當局而言，無論是國民黨執政還是民進黨執政，都不接受乃至抗拒中國統一。國民黨雖然是「九二共識」簽署方，認同一個中國原則和國家統一前景，但心裏並不想統一，又不敢公然搞「台獨」，他們對抗統一的公式是「不統、不獨、不武」，他們要的是「暗獨」，是「兩岸永遠維持現狀」，是「變相台獨」；民進黨則赤裸裸的否認「九二共識」的存在，鼓吹「台獨」，民進黨、蔡英文上台後，直接「倚美謀獨」。

無論是國民黨還是民進黨都抗拒和平統一，他們也都知道，大陸若覺得「明獨」、「暗獨」不斷威脅統一，或令和平統一遙遙無期，大陸就會使用武力統一，他們對此最為恐懼。對大陸而言，經過「九二共識」30年的形勢發展和當中的曲折，統一目標必須盡快實現的條件已逐漸成熟，因此兩岸和平關係發展若還是停留在「交流、溝通，經貿、文化往來」等層面，那是遠遠不夠的，就像孩子已經長高長大了，不能還穿小號衣服，而是要把「商談統一」提到日程上來，要在這方面展開政治商談和制度建構的商談。

目前的形勢是，如果不及時商談統一，那麼過去30年創造的兩岸和平發展條件和情景，就會對統一起到負面作用，台灣方面就會利用這個狀況，把統一問題無限期拖下去，而台灣社會的「去中國化」和「台獨」勢力就會更加坐大。因此，現在的方針應該是以「武統」倒逼「和統」，最後一站落實「九二共識」。