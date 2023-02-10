美國總統拜登任內第二份國情咨文多次提及中國，屬意料中事，這年頭美國政客言必稱中國，唱衰、抹黑、攻擊中國成為唯一的政治正確，國情咨文豈能例外。最可笑的是，拜登聲稱尋求對中國競爭而不是衝突，分明是睜眼說瞎話。這些年美國以下三濫手段打壓中國，從貿易戰、科技戰、金融戰到企圖發動新冷戰，無所不用其極，自己力不從心便拉幫結派合力圍堵，這是尋求競爭嗎？

拜登一直強調不能在競爭中落後，恰恰證明美國已競爭不過中國，否則不會如此歇斯底里。君不見，在華府不斷製造障礙甚至試圖脫鈎的情況下，中美貿易額反而年年增加，美國逆差屢創新高，這說明甚麼？說明兩國經濟互相依存，甚至可以說美國經貿高度依賴中國，脫鈎云乎哉？拜登對此心知肚明，故不得不在國情咨文強調尋求競爭而非衝突，雖是言不由衷，但也反映其內心的無奈。

畢竟中國既是全球第二大經濟體，也是全球最大的製造、貿易和消費國，更是拉動全球經濟的主要引擎。美國不擇手段遏制中國，不僅損害自身利益，更損害各國利益，到頭來只會弄得眾叛親離，被國際社會孤立。尤其美國一向自私自利，只考慮本身利益而不顧其他國家，更是令人反感。歐盟特別是德法等大國始終與中國保持緊密經貿關係，德國總理紹爾茨更在巨大政治壓力下訪華，正是因為看穿美國私心，不願成為中美博弈的犧牲者。即使是一直緊跟美國反華的澳洲，最近也頻頻向北京示好，希望恢復正常經貿往來。

拜登在國情咨文中聲稱，不會為使美國變得強大而進行的投資道歉。其實沒有人要求他道歉，只是希望美國能遵守公平競爭的規則，而不是以下三濫手段打壓別國。老美必須明白，他們的打壓不但無法阻止中國發展，自身傷害反而最大，愈想維護霸權，霸權反而更快衰落。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼指出，與人民幣相比，美元正在快速失去競爭優勢，未來10年美元作為主要儲備貨幣的地位可能相對下降，中美之間日益激烈的地緣政治競爭也將不可避免地反映在兩極化的全球儲備貨幣體系中。這不是無的放矢，美國不斷瞎折騰，實際上等於自毀根基，等於鼓勵全球去美元化，拜登在國情咨文裏誇誇其談時，可有想過這個道理？