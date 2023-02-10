土耳其東南部周一發生7.8級大地震，連同鄰國敍利亞，死亡人數激增至逾15,000人，說是慘無人道的特大災難也絕不誇張。目前，全世界的傳媒焦點都落在土耳其，正受到美西方制裁的敍利亞猶如被遺棄的孤兒自生自滅，只有極少數國家本着人道精神施以援手，當中包括中國和俄羅斯。

中國外交部表明，大災當前，美國應放下地緣政治執念，立即解除對敍利亞的單邊制裁，為人道主義救援敞開大門。中國亦在第一時間啟動緊急人道主義援助機制，首批將向土耳其提供4,000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並協調向敍利亞提供急需的救災物資，加快落實正在實施的糧食援助項目。俄羅斯更直接派出300名駐敍士兵和60件軍用和特種裝備參與救援。

反觀動輒將人權大義掛在口邊的美國，繼續堅持對敍利亞實施制裁，以致國際間許多大型搜救工具及救援物資無法送入敍國境內。美國國務院聲稱，不會與阿薩德政府聯絡。見死不救的原因眾所周知，美國在敍利亞內戰中支持反抗軍，敍利亞背後則有俄羅斯支持。說到底，又是冷戰思維、霸權思維、反俄思維作祟。

當然，美國人所謂的人權，只限於白人的人權、對自己有利時的人權，若人們以為美國奉行人人平等的價值觀，那真是太傻太天真。在他們眼中，敍利亞人的命不是命，不值一哂，你死你事。更擔心一旦就此解除制裁，日後又是益咗俄羅斯。

至於他們經常拿新疆人權說事，原因很簡單，旨在唱衰中國，混淆視聽，製造仇恨，遏制中國發展，以達到反華遏華的目的。是否真有其事毫不重要，美國自己的利益才是重點，這就是美式民主、美式人權！