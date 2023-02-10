不論是美國軍方抑或民間機構，近年都熱衷於做兵棋推演，這類推演是否具參考價值，端視你採用的軍事數據是否準確。中國軍方素來沉厚內斂，不愛張揚，有八分實力，對外也只講三分說話。因此，但凡是美國做的兵棋推演，只要涉及到中美兩國的軍事對決，所得結果也大多是胡推瞎演，完全無法窺探出解放軍的家底究竟有多厚。

中國軍方近日或許是改變了態度，為免美軍再錯估形勢，一味自我感覺良好，故罕有地主動發布資訊，甚至將最先進的反艦導彈鷹擊21公開，更詳列多項參數，讓美方及早面對現實，不要再在兵棋推演中自欺欺人。解放軍清楚告訴世人，中國自行研發的鷹擊21，中段飛行速度可達6倍音速，末段攻擊時更可達10倍音速，目前世界上沒有任何防禦系統，可以攔截如此高速的武器。

即使是上一代的鷹擊12反艦導彈，它的最高飛行速度只有3倍音速，但只要命中一枚，也足以使一艘萬噸級的軍艦報銷，至於新型號的鷹擊21有多可怕，便可以想見。一粒子彈就足以射殺一頭猛獸，同樣道理，一枚鷹擊導彈便可以摧毀一艘巨艦。如果美國膽敢在南海、台海向解放軍動武，美軍戰艦可能全部有去無回，五角大樓是否付得起如斯代價？

今年1月，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）公布了一次兵棋推演的結果，模擬解放軍與美國、日本、台灣三地的軍隊作戰。戰果是美國只會失去兩艘航空母艦，加上約20艘其他軍艦，日本也會失去約20艘軍艦，最後解放軍將遭逢敗績，再無力進軍台灣云云。CSIS的報告發表後一個月，中國軍方便主動將鷹擊21的參數公開，目的大抵是要告訴對方，下次做兵棋推演，請先做好功課。