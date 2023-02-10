美國傳媒日前引述消息報道，美國副國務卿舍曼向來自40個國家的近150名外交官舉行簡報會。在土耳其、敍利亞發生強烈地震，導致逾萬人遇難，外界呼籲美國應本於人道主義，立即解除對敍利亞的單邊制裁，惟老美開大會講的卻是美國情報機構認為，氣球事件是中國軍方發起的大型監視項目一部分，這就是山姆大叔的作風。

若世上不曾出現中情局前特工斯諾登踢爆美國國家安全局「稜鏡」計劃監控全球網上資訊，前年更被歐洲多家傳媒發表調查報道，指出美國與丹麥國防情報局合作，透過網絡電纜監聽德國、法國、瑞典等國的高層官員，包括時任德國總理默克爾及外交部長斯泰因邁爾，那麼美方情報機構大講特講中國間諜氣球監視計劃，惟監視的對象為何、具體操作的方式又是怎樣卻未見公諸於世，也不至於如此讓人替其感尷尬。

當然，只有權力核心才掌握氣球事件的真相，但正如近日一齣賣座港產片說：「做陪審員不需具備法律專業知識，只需要懂常理。」同樣道理，分析氣球事件也不必具備氣象科研、間諜技巧方面的專業知識，只需憑已知的事實即可作出判斷。

就在氣球被擊落前，五角大樓發言人賴德還在說：「根據官員們的評估，從情報收集的角度來看，氣球的『附加價值有限』。」看美方好整以暇，任由氣球穿州過省，也足以反映氣球的性質。從拉丁美洲近日也出現疑似中國氣球，為「受西風帶影響」之說平添了可信性。別忘記，英媒上世紀曾有報道，指加拿大有探測氣球失控，美國聯同加拿大、英國嘗試擊落但失敗，未能阻止氣球飛入俄羅斯領空。今時今日極端天氣比上世紀嚴重，華府將氣球上綱上線，無非欺負世人缺乏常理。