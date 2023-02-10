2023至24年度財政預算案即將發表，筆者聯同來自創科背景的立法會議員邱達根及黃錦輝，日前與財政司司長會晤，並就預算案提交推動創科發展的建議，冀政府增撥資源，全力打造香港成為國際創科中心。

創科是激活香港經濟高質量發展的重要引擎，對提升整體競爭力、改善民生乃至政府施政都至關重要。「十四五」規劃中明確了香港作為國際創科中心定位，加上政府早前相繼發表《香港創新科技發展藍圖》及《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，社會對本港創科前景充滿期許，政府應把握機會大力推動本港創科發展進程。

Web3.0是全球新經濟發展的方向，香港應加快優化數碼基建為其鋪路。我們建議政府盡快制訂Web3.0戰略發展藍圖，由財政司司長領導，透過加強人才培訓、培育初創、制訂法規等全面落實。鑑於現時政府數據未能互聯互通，收集和使用方面亦較落後，建議把統計處改組成「大數據局」統合數據，以引導及監督數據開放與使用；並設立「共用地理空間資訊系統平台」分析和共享工程數據，多方面強化數據應用，助力建設智慧政府及智慧城市。

為搶人才、搶資金，當局可推出全新的資本投資者入境計劃，吸引來港投資如創科、先進製造業等企業類別人士在港定居，進而引進更多企業、資金投資。政府應修訂上市條例，激活GEM創業板，助更多中小企上市集資。政府亦要盡快把本地研發總開支相對本地生產總值的比率提升至2%。

發展創科能帶來新的產業及創造財富，提供大量就業機會，筆者期望政府能採納建議，讓創科發展走得更高更遠，為本港社會經濟發展增添強大動能。