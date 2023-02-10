世間一切美麗謊言，最怕的是面對事實真理，猶如魑魅之怕見陽光。47人涉顛覆國家政權罪的庭審，就如剝洋葱皮般一層一層揭開2019年由「反送中」升級黑色暴亂，再由區議會被顛覆升級至「35+」攬炒奪權十步計劃的每個階段香港淪陷真相。一粒子彈，改變不了開審3天已有66%疑犯認罪的事實。此時此刻，最尷尬的莫過於前特首林鄭月娥了，雖然她不是坐在法庭內的被告席上，卻身處道德價值的被告席上寢食難安。倘她還有點自知之明，當盡快坦率承認任內持續把黑色暴亂美化為「社會事件」之錯。

不徹底清除「社會事件」說法的流毒，只會變相配合美英「新八國聯軍」炮製所謂「政治迫害」、「民主鬥士」未獲公平審訊、「反抗極權勇士」被不公正判刑等新反撲。所以說，當時林鄭政府放棄堅決對敵鬥爭，推行綏靖主義，搞投降性質的「大和解」、「對話會」，暴亂下續辦區議會選舉，遂坐大敵對勢力擺開陣勢，公然猖獗推「十步真攬炒」奪權大計，可見林鄭之錯，錯得離晒大譜。

林鄭不斷退縮退讓，乃至國安法實施及47人被捕後，仍然運用政府權力，統一口徑用「社會事件」、「社會運動」的謊言，為反中亂港勢力解套，洗腦市民。更離譜的是，用千多萬元公帑搞甚麼「社會事件」的外判研究報告，為奪權顛覆行動塗脂抹粉，從而使政府文宣、官員發言口徑必須向林鄭的「社會事件」說法靠攏。錯誤的輿論導向貽誤了教育系統、民間的傳播機構，甚至最多人看的電視新聞報道，都以「社會事件」的錯誤說法描述，試問怎能徹底止暴制亂？

「社會事件」的唯一捧場客，恐怕只剩下美英「新八國聯軍」了，因迎合其炮製「政治迫害」謊言。