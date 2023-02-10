愛因斯坦說過：「糾正一個笨蛋，讓他更好，他會討厭你；糾正一個聰明人，讓他更好，他會感激你。」這真是慧語。同樣，糾正政府施政嘅不足，若然係一個有為而肯聽民意嘅政府，老朽相信如果佢嘅思維足夠富裕，應該知道感恩而不是恩將仇報，把善意嘅批評一概說成係「偏頗」！咁嘅心態，點會有進步空間吖！

老朽對帶勇之人一向尊重，佢哋有啲地方做得相當出色，譬如抄牌電子化，發「牛肉乾」快而準。嗱！老朽呢頭路邊停車去買斤生菜，嗰頭已見個差人用電子儀器掃描發「牛肉乾」，效率一流，老朽被抄牌亦無怨言，係違例就係要罰錢，心裏仲讚佢哋行動快如閃電，起碼依家好多道路真係少咗司機亂咁泊車，皆因博唔過也。

之但係，東網視頻一段「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」短片，內容全以事實為依歸，就香港警察過去喺多宗案件中嘅表現作出評論，以諧趣嬉笑方式去表現，呢種手法，古已有之，係用「俳諧怒罵」方式說實話。可惜警方卻小題大做，煞有介事致函《東網》，指影片內容以嘲笑的態度「對警員作出偏頗的批評」云云。老朽覺得警方「聞過則怒」，倒係如假包換嘅「偏頗」。

尋日本報又從一眾議員狂轟政府不是，指港官避事罔顧民意，係低質管治！有議員指政府措施未能貼地惠民，跨部門數據未能互惠；亦有指政府運作圍爐取暖，民意機制失效。這些指摘都係事實，大家都睇到，立法會大多係「自己友」，政府施政阻力冇晒，睇吓簡約公屋議員邊鬧邊投贊成票，懶理民間、學者等反對聲音就知。講真，喺咁嘅「無障礙」施政下，政府嘅治理水平確要提升，若再以偏頗心態看待善意批評，部門只會繼續沉淪！