今屆特區政府強調要「提速、提效、提量、提質」覓地建屋，包括斥資近300億元推出「簡約公屋」計劃、全速落實各類永久性公營房屋項目，又計劃通過精簡發展法規及相關行政程序，加快推展北部都會區、中部水域人工島，以及多項新鐵路和主幹道項目，規模龐大，令部分市民擔心政府財政是否應付得來。

相對於可透過不同融資方案及公私營合作應對的財政問題，筆者與不少建造業界人士更為憂慮的，是日益嚴重的人手不足。有關問題早於多年前開始浮現，初時集中於前線建築工人及個別工種的技術人員，老齡化趨勢亦愈見嚴重，同時，多個與發展、建設相關的政府部門和公營機構擴充編制，但整體人手供應卻沒有增加，導致私營業界的建築、測量、規劃、園境等專業人員亦開始出現短缺。

到近年，隨着政府加快發展建設步伐，再加上黑暴與疫情引發部分人移民，就連公營部門往往也請不到足夠資歷和數目的建設專業人員，不少私營業界公司的職位空缺率高達兩至三成。若情況持續甚或惡化，難免對相關項目的設計質素、工程質量、施工時間、成本造價，以至工業安全等造成負面影響。

建造業議會日前發表新一份《建造業人力預測報告》，預計隨着香港的公私營工程建造量增加，未來幾年業界不論在前線工人、技術員、工地監督人員和專業人員的供應，都會出現不同程度的短缺。當中又以專業人員的短缺情況最為嚴重，尤其是建築師、工料測量師及某些類別的工程師。如不採取積極措施，部分界別的短缺更會在未來5年急速惡化。

跟覓地建屋工作一樣，要有效解決建造業人手不足，不能單靠一招半式，也沒有任何「快熟」方案，必須多管齊下、持之以恒應對。筆者在早前提交政府的預算案建議書，便針對有關問題提出了7項具體建議。當中兩點是針對本地的建設專業人才和技術人員培訓。其一是效法增加醫護專業培訓的做法，透過專項撥款形式，指定大專院校增加與發展及建設相關的資助學額，培訓更多人才。其二是將筆者與業界在3年前成功爭取，由政府資助私營企業聘用及培訓建測規園界畢業生與助理專業人員的計劃恒常化。

在整體建造業的人力規劃方面，筆者要求政府進一步優化公營部門的採購及招標制度，讓不同規模的企業都能公平參與和獲得合理費用，從而吸引更多人從事相關行業；善用創新科技及嶄新建築技術，以降低人手需求和提升建造安全；提升行業形象，加強相關的專職教育和生涯規劃，吸引更多年輕人入行；最後是放寬和加快審批建造業「補充勞工計劃」，透過輸入外勞來帶動本地居民就業及往上流動。筆者促請政府在計劃和落實有關措施詳情時，也要提速、提效，切勿遇難避事！