正論：電影退選金像獎　私隱還是政治故

都說香港社會畸形，執法人員被起底，網民漠不關心；債仔私隱被大字報公開任睇，甚至被視為理所當然。唯獨一齣為了學校籌款而花10年時間拍攝的紀錄片甫全港公映，即被指侵犯學生私隱，導演更被全城批鬥。爆出爭議的《給十九歲的我》已暫停公映，香港電影金像獎昨日公布該片榮獲三項提名，當中包括最佳電影和最佳導演，可惜一齣嘔心瀝血的佳作，大部分觀眾已無緣欣賞。

電影由英華女學校出品，該校昨日表明退出金像獎最佳電影的遴選，執導的校友張婉婷暫未表態，但有份拍攝的電影團隊已表明不會退選其他獎項。私隱專員鍾麗玲則指，私隱公署非常關注事件，尤其涉及未成年人的個人資料私隱，早前已主動聯絡學校，正等候回覆。未成年人的私隱當然要重視和保護，但事件是否僅僅私隱問題這麼簡單，不能不令人疑問。

事實上，該片早在去年8月已從不同渠道公映，包括包場活動、參加影展等，片中幾位女生、包括拒簽同意書的那位女生，亦曾偕同張婉婷一起出席公開活動讓傳媒拍攝和受訪，如果說她不同意將電影公開，似乎說不通。說到底，如何與學生溝通，最大責任在校方，只是張導名氣大，很難不成為眾矢之的；何況電影變成商業播放，必有商業收益，是全數歸於學校用於擴建，還是會有其他分帳，外界並不知情，相信女生也不清楚，電影團隊和發行商也有責任解釋。如今僅以一紙同意書壓下來，如果說有些人意難平，感到不受尊重，亦非情理之外。

然而，紀錄片講求真實性，學生當初同意拍攝，成年後也一度同意配合宣傳，外界忽然指摘導演「食人血饅頭」、「蝦細路女」，完全沒有道理。只能說這是一場「悲劇」，源於校方、電影團隊和女生之間溝通不足，再加上有「奧運光環」的「牛下女車神」李慧詩開腔批評，終於將事件鬧到一發不可收拾的地步。

最令人莫名其妙的是，同一班人在風波前將電影捧上天，現在又將電影踩得一文不值，而這種風向的微妙轉變，恰恰在張婉婷於上月底加入港府成立的「推廣香港新優勢專責小組」之後發生，當時網民便揚言杯葛電影。這是否一種政治操作，旨在打擊港府以及與港府有關人士，實在令人懷疑。須知道，《港區國安法》實施後，反中亂港勢力不敢公然造次，惟有轉向其他範疇入手，娛樂事業難以用過於嚴肅的態度對待，亦不可能輕易觸犯相關法例，於是乎，網民對娛樂事業也分黃藍兩色，透過網上輿論狙擊所謂的藍色藝人，盲目吹捧所謂的黃色藝人，一齣電影由一位加入政府「說好香港故事」的導演執導，注定只能成為被擲石頭的罪人。

樹欲靜而風不息。香港是否由亂入治、由治及興，不是高官說了算，而是要用事實說話。事實擺在眼前，任何與政府沾上邊的人物，不管有沒有做錯，到頭來都會被亂港勢力「玩殘」，所有心血、投資、貢獻、名聲付諸流水，寧不悲乎！