世界視線：法國推遲退休齡　勞苦階層意難平

法國政府正在引爆一個大政治炸彈，這就是政府要通過新退休金改革法案，2030年起當退休儲備金出現赤字，退休年齡要由62歲提升到64歲。

不過，比起德國退休年齡已經由65歲提升到67歲，或一般國家基本是65歲，還是算不差的安排。然而，法國民眾的反應非常強烈，1月19日主辦單位聲稱全國有200萬人示威，也有不少公務員及教師罷工；1月31日第二波就聲稱達280萬人，單巴黎就有50萬人；2月11日可能更創新高，相信是法國自上世紀60年代社會運動以來最大規模示威，難免會和執法人員產生衝突，這種激烈的反響當然和工會積極發動相關。

法國和一般歐盟成員國都推行全民退休保障，由國家收取每個普通工作人士（佔88%勞動人口）每月薪金的一個百分比，用來供養現在享退休金的人士。當然，隨着歐洲國家普遍少子化致工作人口減少，加上老人壽命延長，過去工作人口相對高企剩下來的儲備，遲早會出現入不敷支。目前法國儲備估計還可維持3至5年，但之後十多年，估計每年都會出現150億歐元的赤字。這個數字不容小覷，因為2022年法國財政就赤字方面要舉債1,600億歐元，法國政府不想以舉債及加稅解決，而是要工作人口內部調節承擔，如不增加僱員或僱主為僱員的退休供款，就要推遲退休年齡，法國政府認為最後這選項最合理。

大家可能會質疑，為何工會特別是一般組織勞苦大眾的公會，抗議聲音及積極性最大？事實上，一般中產及持大學或以上專業資格人士，薪金可有大量盈餘儲蓄、投資及置業，對他們來說，退休金並不重要。更諷刺的是，資產擁有者可享既得利益，工作並不重要，專業人士經歷多年專業教育，可以推遲多年才投身工作，跟低教育程度的勞苦階層18歲左右便入職，儲蓄不多，工作40多年才享規定的全數退休金，兩者工作年期就有很大差異，加上勞苦階層工作對健康損耗較大，這裏就潛在一定的公義問題，資產、學歷似乎比辛勞工作來得重要。

正正是在新冠疫情這幾年，不少中產專業人士（醫護除外）不單止可留在家中工作，也可選擇提早退休；相反，勞苦階層更要緊守崗位，冒極大風險，否則手停口停！相信法國政府要為勞苦階層工作及退休生活有更多更好安排才對。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻