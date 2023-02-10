功夫茶：人手不足增成本　輸入外勞實可取

有工冇人做，有人冇工做。世上好多嘢失衡，尤其喺疫慌肆虐下，香港建造商會早前表示，因工人和工程人員染疫或檢疫等，業界人手大減約三成；此外，多種建築物料未能如期供港，除咗推高成本，甚至令工地停工。

事實上，中港兩地全面復常，各行各業都為唔夠人手惆悵，餐飲業、零售業、旅遊業、醫護人員，甚至紀律部隊都話欠人手！睇嚟香港確實要「搶」人才！嗱！香港建造商會每半年進行一次「建造業勞工需求調查」，了解業界人手需求情況。最新結果顯示，工地欠缺工人嘅情況相當嚴重。

該會以去年11月24日作計算，推算當日全港工地共欠缺16,258人。當日成功訪問23個會員，點算203個工地，當日有43,591名工友出勤，欠缺工人人數達7,011，與需求相差13.9%。當中最缺乏人手嘅工種為鋼筋屈紮工、木模板工（樓宇工程）及電氣裝配工。呢幾類工種，除咗體力要夠，亦牽涉技術及經驗，據悉差異喺未來幾年會更加上升，技術工人短缺，預測由今年短缺一萬人，到咗2027年短缺或會升到4萬人。

過去數年，業界一直投放大量資源培訓本地工人，以補充年長退休工友，之不過具生產力嘅工友未有顯著增加，註冊建造業工人平均年齡達47歲。阿哥，都唔使問阿貴，年輕人通常怕辛苦，即使人工高都唔會入行，呢一代人嬌生慣養，冇乜人會因窮而「頂硬上」㗎啦！今次調查主要了解工地工人嘅需求，之但係建造商會一直接獲反映，前線監管人員和各項專業技術人員均有欠缺；要有效率、安全、合時地完成未來工程，解決人手問題已刻不容緩！呢嗱！為吸引新人入行，發展局又話正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣行業嘅專業形象、發展機會同埋對社會建設嘅貢獻。

政府去年向建造業議會撥款10億元，以培訓更多人才和提升業內工友嘅技術，提供更多在職培訓途徑。呢啲冇錯都好正面，之不過時間不等人，培訓得嚟蚊都瞓啦！有議員就表示，建造業應引入月薪制，除可保障工友就業，亦有助吸納人力，認為佢哋工作雖然辛勞但有回報，泥水工月薪達5至6萬元，紮鐵工更高達8至10皮嘢！

阿哥，果然隔行如隔山，係「外行人語」，屬於「理想很豐滿，現實很骨感」嗰隻。建築行業有時要睇天食飯，打風落雨好多時要停工，又要因應季節旺淡，工程界最怕「一時餓死，一時做死」，如果大半年冇工開都出月薪，工友梗係拍爛手掌，而建築成本就好似坐火箭咁飆升，到時又有幾多人可以買得起原本已貴到飛起嘅私樓呢？睇怕輸入外勞係難以迴避，甚至長遠發展「智慧工地」，引入機械人都係較貼地！