娛圈單打：患難見真情　定係各自飛？

歌手JW（王灝兒）男友葉韋彤，即卓悅創辦人葉俊亨兒子，一家三口遭債權人入稟申請破產。早前葉俊亨已遭頒令破產，公司亦正式清盤，日前高院再宣布葉韋彤及其母無力償還債務，依例頒令他們正式破產。事件將JW推向輿論風口浪尖，皆因她與男友拍拖多年，一直高調晒愛，大有非君不嫁之勢，如今大難臨頭，可會令二人感情產生動搖？

JW以往出席不同場合，不時由男友駕駛法拉利、保時捷、Benz甚至麥拿侖超跑接載，非常富貴；她亦早已融入男友家中，陪伴出入馬場是常事；又廣邀圈中好友到男友豪宅作客，更揚言拍得拖就預咗結婚，視男友為終身伴侶。

詎料好事多磨，計劃趕不上變化，男友一家突被頒令破產，不少人都替JW豪門夢碎擔心。她日前出席活動，強調一直靠自己，而且從未和男友定下婚期，但會支持男友：「人生就係咁，有高高低低，唔放棄就得。」正面態度獲得讚賞。

儘管娛樂圈紙醉金迷，但也有不少夫妻患難見真情，最經典要數內地女星劉濤，她曾在老公王珂幾近破產兼患抑鬱症的情況下不離不棄，瘋狂接拍電影還清4億元欠款，被推為國民賢妻。就連趙雅芝也一度被指因為老公黃錦燊投資失利，而要回歸影視綜藝圈搵銀養家。

不過JW的情況不同，始終男未婚、女未嫁，依然有得揀。她與男友經過這次風波，是感情更加穩固，還是緣盡分飛，現在言之尚早，但靠自己打拚事業、自己賺錢自己花準不會錯。她表明將會在音樂和戲劇方面發力，觀眾不妨拭目以待。