世界視線：飛艇衍生鬧劇　美國陰謀明顯

在中國飛艇事件上，美國的表現是前後不一。在擊落飛艇之前，軍方說是不影響美國的國家安全，即使飛艇飛越美國本土，跨越敏感軍事地區，軍方解釋說飛艇監察所得，不會比中國近低空衞星所得為多，所以遲遲不將之擊落。

可是在擊落後，軍方又說飛艇有軍事監察功能，且製造出其屬中國全球軍事監察體系的組成部分。後者依據中國失控的飛艇，又發現有一艘在南美。但既有軍事監察功能，若如前說，沒有突出作用，何用將之擊落？若是侵犯美國的國家安全，為甚麼不早予擊落？又若是美國早已知悉屬中國國際軍事監察體系，美國以其衞星系統的先進和廣布，為甚麼不把入美境的飛艇與在南美的飛艇一早公布及處理，為何延至引發國內的政治批評才有行動呢？

美國政府應是一早知悉，但未採行動，有所期待，亦相信與中國有所談判。可在美國國務卿布林肯被迫要宣布延遲訪華，才把飛艇事件翻出來作為對中國拒絕布林肯訪華的反制。飛艇事件不過是政治操作、媒體配合的鬧劇。其後共和黨的起哄，拜登政府之批評中國，都是劇本定下的反應。美國可怎樣反制呢？或許是把飛艇的中國國內製造商列入制裁名單，施加制裁。但這間公司有多少美國業務呢？將之制裁實質屬替它作宣傳、市場推廣。飛艇飛行萬里要讓美國軍方大張旗鼓才把它擊落，飛艇的性能質量便應不錯，當可出口，包括美國了。

與此同時，美國拒絕因印度進口俄羅斯石油，違反美國制裁而對之制裁。美國說是法治，按規則辦事，實際在現實政治中，就算涉及所謂美國國家安全的制裁，也是有許多例外豁免。美國對印度顧忌，對中國也一樣。拜登政府還是企求與中國在目前的世局裏和解，一是增加溝通，可給國內外包括中國國內對美國和解態度假象，緩解中國應對美國冷戰壓力的措施，又一次重複舊伎倆，一如最近2014年的《明斯克協議》欺騙普京那樣，爭取時間建立對華未來攻擊的力量。二是希望借與華和解爭取在國內外的政治主動，轉移重點，用與華和解來沖淡對俄的強硬，其中當然也隱含與俄和談的可能性，也有利美國等組織反華的聯合陣線，培植發動中國的親美勢力。

政治鬧劇背後，還是陰謀政治。

研究所所長 陳文鴻