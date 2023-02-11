功夫茶：幼童寄宿保良局　冷天凍水洗白白

本報去年率先獨家報道香港保護兒童會轄下「童樂居」，有職員涉虐多名幼童而被捕。「童樂居」變「虐兒地獄」，警方翻查大量天眼片段，發現職員對小至不足兩歲嘅幼童，施掌摑、篤眼、扯頭髮、撼頭埋牆等暴力虐待，事件引起社會嘩然！阿哥，香港乃係文明社會，號稱法治之都，點會變成咁亂龍及得人驚嘅？

各位，有冇諗過沖涼都可以係虐兒啊？嗱！雪地練搏擊，內地武警有片段可欣賞；「又看碧空廣闊浩氣揚，既是男兒當自強」，男兒本色，冷天跳入湖海洗胸襟，梗係小兒科啦！之不過，若然一個6歲稚童，剝光豬以凍水沖涼，唔好話寒冷天氣警告，即使依家乍暖還寒，沖凍水都冷至雞皮疙瘩！若然瘦仔更加頂唔順，分分鐘凍到牙骹震！一個唔覺意，容易「攝親」而冷感冒，甚至因小感冒變成肺炎，都咪話唔大件事！

呢嗱！跑馬地禮頓道保良局幼童組，收到一名住局嘅6歲男童父親投訴，指有職員為其6歲囝囝沖凍水涼，局方隨即相約該家長及社署社工會面溝通。是咁的：該家長喺7號報案，指保良局有職員為佢嘅6歲仔沖凍水涼，案件列作糾紛處理。事隔兩日，即9號該家長又投訴有關職員替其子洗澡時嘅水溫事宜，保良局接獲執法人員通知；即係該家長就同一事件再次報警。究竟真相如何？據悉職員正積極配合調查。局方指就照顧住局兒童嘅起居生活，包括洗澡等事宜一直有既定指引及守則，畀員工依從。各位，事情係茶杯裏的風波或有人違反指引，看來仍須進一步調查。自「童虐居」爆發虐兒醜聞後，保良局亦曾涉及嬰兒組爆虐兒事件；是以呢單「冷天凍水洗白白」事件亦引來關注。

香港明明有處理「虐兒」嘅法律，香港法例第212章第27條《侵害人身罪條例》訂明，任何人故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄由他所管養、看管或照顧的16歲或以下的兒童或少年人，而導致其受到不必要的苦楚或健康損害，均屬刑事罪行。近幾年來，多宗虐兒致死嘅新聞震驚社會，據社署資料，由2005年至2020年，每年大約有1,000宗虐兒個案。近10年內，虐兒個案有上升趨勢，這也難怪勞福局都要於去年底開始推進強制舉報虐待兒童個案機制嘅立法工作。

有論者指出，虐兒個案惡化，大有可能係政府過往嘅行政指引力度不足，咁又係噃，社署拍片「舉報虐兒，人人有責」，講真好少喺公仔箱嘅黃金時段播放，有幾多家長有印象吖！又如舉辦乜嘢「保護兒童日」，又係噏乜「凝聚家庭齊抗暴力」，空泛無力，有鬼用咩！唉！一個社會難得和諧，一味唱好都係嘥氣，要減少虐兒個案，還是要多加宣傳才可深入民心。當然，人民安居樂業，社會融洽，才有望推行「愛的教育」！