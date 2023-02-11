產評：新經濟戰速推演　科技半球化展現

過去全球化下各國善用資源精細分工，將經濟效益最大化，成就全球經濟高速發展，各地互惠多贏的盛世局面。可隨着美國為保霸權，選擇「搬龍門」，即全球所有市場都應向美國全面開放，但美國技術與市場則受保護，「非我族類」便遭圍堵排斥，不能超趕美國，變相推翻全球化基礎。緊接而來是新經濟爭霸戰的啟動，不論在晶片、人工智能（AI）、電動車等，未來將以中美兩大核心呈半球化的發展趨勢已經確立，意味昔日世界經濟榮景將難復現。

在傳統產業領域，一場俄烏戰爭，促使東西朝向分裂，歐洲決心在能源方面與俄羅斯脫鈎，美國對俄國實施史上最嚴厲的金融制裁。俄國及中東產油國，傾向加緊與石油需求殷切的亞洲地區聯繫，故聞有中東大型銀行欲洽購以亞洲為發展基礎的大型國際金融機構，中國與沙特阿拉伯愈行愈近，過去側重歐美金融協作的香港，轉向與中東國家進行更多的金融聯繫，這些發展都不令人感到驚訝，也意味全球去美元化已沒有回頭路。

天下一分為二的情況還體現於商品貿易，一方面是中國倡議的「一帶一路」，以及主導發展的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），另一方面則是美國主導的歐美日西方陣營，以及提出的印太經濟架構。

2023年才過未到兩個月，各國在新經濟的爭霸戰已在火速推演。美國肆意築起科技鐵幕，一邊禁止自身的高端技術外流，另一邊致力於圍堵頭號競爭對手中國的科技發展。中國則堅持走自主發展道路，加快推進晶片國產化。最新科技戰火頭燒至AI領域，美國科企與中國科企各自推出不同的AI機械人系統，搶佔全球資本「眼球」，誓要主導這門主宰世界經濟未來的產業發展。

之不過，AI需要龐大的數據來進行分析，也需要尖端的晶片來配合生產。問題是美國如今全方位斷供晶片及相關設備予中國，意味中美在發展AI上，不可能分享到對方市場數據，中企在缺乏高端設備下科技發展受阻，美企在失去龐大應用市場和資本支持下，創科發展速度亦會受到限制。中美以各自研發的技術制式來作為基礎，意味未來的AI產品好可能不能兼容，產業難以實現全球化大市場的經濟效益。

事實上，美國的先進消費電子產品，無論是系統功能，又或是充電設備，都開始走不同市場不同功能、不同制式的路線；再看全球的流動通訊基礎建設，歐美排斥中資，中國亦礙於國家安全考量，退出歐美主導的電訊基礎建設，這使未來的流動通訊基建與技術制式呈半球化走向，「世界通行」可能會變成絕響。

企業面對不同市場及不同的產業鏈，得以產銷本地化來應對，意味規模與效益都難復往日；中小國家游走於中美與東西兩大陣營之間，也得「選邊站」求存。世界經濟格局正掀巨變，也不能排除眼前的半球化趨勢，只是推動資源大洗牌，實現新全球化發展模式的一個過程，能掌握形勢、配合裝備、主導趨勢者，才有望成為未來的贏家！