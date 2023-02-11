娛圈單打：樂壇唔夠團結　分量不若從前

都說香港樂壇死氣沉沉，並無誇張，原因不是沒有新人加入，而是樂壇不團結，壁壘分明，某些台跟某些歌手特別友好便有獎，某些台跟某些唱片公司有齟齬便索性杯葛，至今沒有一個有足夠公信力的平台，推動樂壇更蓬勃發展。

TVB去年有心打破困局，與港台聯手合辦《香港金曲頒獎典禮》，可惜有傳合作並不愉快，一屆便告玩完。港台今年還原基本步，5月6日舉行《十大中文金曲》，但僅僅一個記者會已顯得星沉影寂。不僅華納及TVB冷待，連有份角逐多個獎項的MIRROR及ViuTV歌手也全部「No Show」，剛加盟英皇性感現身的李幸倪遂獨領風騷。

更令人啼笑皆非的是，港台的「優秀流行歌手」入圍名單，炙手可熱的新一代歌手林家謙、陳蕾冇份；大家熟悉的謝安琪、許廷鏗唔見影；反而上幾代的「譚校長」譚詠麟離奇入圍，連四大天王也有一人有份角逐。真叫人感嘆：時光倒流30年，今夕究竟是何年！與時代如此脫節，怎能令到年輕人投入其中？

相信不少已屆中年的香港人，必定非常懷念小時候等睇《十大勁歌金曲》的情景，急欲想知最受歡迎男女歌星是否由自己偶像奪得，那份興奮緊張心情至今歷歷在目。皆因當年TVB頒獎禮非常有分量，即使商台和港台也是各有千秋，豈會淪落到今日不是明益自己友，就是悽悽慘慘冷冷清清？

俱往矣！從這些年的樂壇頒獎禮已可見，香港樂壇早就無復當年勇，不斷走下坡。有人說，陳奕迅是香港樂壇最後一位巨星，此後再無來者，雖不中亦不遠矣！