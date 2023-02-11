正論：打擊黑點如做騷　老鼠繼續打橫行

新一屆政府上場至今，搞得最風風火火的行動，非由政務司副司長卓永興領導的「打擊衞生黑點」莫屬。然而，搞得風風火火是否等於地方乾乾淨淨？市民滿滿意意？有政黨進行調查，接近六成市民認為執法效力一般和不認為有效，可見事與願違。

事實上，本報隔三差五便揭發鼠患黑點，肥大的老鼠周街打橫行，試問本港衞生情況，何改善之有？最新一例在佐敦上海街一大廈後巷，該處食肆林立，表面光鮮，後巷卻是另一番景象，不僅垃圾污水遍地，廚餘滿布，吸引大量老鼠開餐。本報記者實地視察，輕易便見到十來隻老鼠前來覓食，牠們「肥屍大隻」，完全不怕人。街坊指出，曾有老鼠竄上住宅樓層，又曾聞得地下食肆廁所傳出老鼠叫，港府所謂的打擊衞生黑點和鼠患，肯定從來沒有惠及上址居民。

香港鼠患處處，上述事件絕非孤例。例如屯門蝴蝶邨老鼠多如牛毛，光天化日之下空群出動，令人猶有餘悸；又如大埔大元邨大量「米奇」開派對，「享用」擺放在公園、路邊祭祀用的水果；黃大仙區及九龍城區鼠患問題同樣未有顯著改善，甚至曾有住戶一屋捉到17隻老鼠。說香港已淪為老鼠港，雖不中亦不遠。

除了鼠患肆虐，市民認為亂拋垃圾、後巷污糟、店舖阻街等亂象同樣是「老大難」的衞生問題，負責環境衞生的食環署責無旁貸。很可惜，該署敷衍塞責、執法求其等老毛病，並沒有隨着新政府上場而有改善，可見積弊極深、積重難返。君不見，佐敦新填地街一間店舖，被踢爆從內地走私已煮熟的貓狗肉到港，更在持牌新鮮糧食店出售。食環署兩次收到投訴都沒有仔細調查，每次皆以無發現搪塞，擺明「Hea做」，因而遭議員炮轟。

本報對於該署永遠只懂「扮工」、動輒便以「無發現」為由收隊放工，早已見怪不怪。皆因本報曾多次向署方舉報有店舖隨地亂丟豬殼、有街市碩鼠出沒等，惟該署每次皆以「沒有發現」蒙混過關。至於轄下各區的防治蟲鼠組，被本報揭發當值期間蛇王躲懶的事例更是多不勝數。倘食環署管理層尚會知恥，豈會縱容下屬一直死蛇爛鱔、毫無改善？卓永興煞有介事說，今年中會把阻街定額罰款提高，計劃修例賦予食環署人員即時移除雜物等權力，並會推出網頁，列出所有衞生黑點，供市民查閱黑點行動前後對比云云。說的比唱的還好聽，擺出盡心盡力狀，但如果食環署馬虎懶做的「死症」不去根治，港府即使有再好的想法也是無法實現。

正如古人所說，為政不在多言，顧力行何如耳。事實擺在眼前，大部分市民不認同港府打擊衞生黑點的成效，傳媒更屢屢揭發鼠患和環境衞生惡劣依舊，食環署更成表現最差劣的政府部門之首。凡此種種，當局若不認真聆聽、改善和整頓，所謂打擊衞生黑點便和做騷沒有二致。一陣風過後，一切打回原形，老鼠繼續橫行，垃圾繼續遍地，店舖阻街不變，香港依然是髒吵亂一片。