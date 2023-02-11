由於「氣球事件」，中美關係已由相當惡劣變得更為惡劣。美國抓住這件事無限上綱，把中國的「民用氣球」誣為「間諜氣球」、「軍事氣球」，然後動武用戰機導彈擊毀之，為了把美軍暴行「合理化」，美國還聲稱這是中國「入侵美國」，是「對美國主權安全的挑戰」。拜登聲稱要「堅決回擊」，好像是中國用導彈打掉了美國「民用氣球」似的。

美國的這些動作是要火上澆油，把兩國關係進一步推向緊張，這說明去年11月中美元首峇里島會晤要緩和兩國緊張關係，在美方根本是在製造假象！美國壓根兒沒有想緩和兩國關係。這也說明了為甚麼11月之後，到布林肯宣布2月初訪華這段期間，美國在台灣問題上、封殺高科技問題上、南海方面聯合盟友圍打中國問題上，一直動作多多，根本不像是要赴京談緩和，而像是帶着棍棒刀槍打上門來。

在這個時候，發生了「流浪氣球」誤入美國高空，山姆大叔「如獲至寶」，抓住機會大做文章，肆意發揮，大逞淫威，向中國加大施壓、威嚇中南海。有人不解，去年11月中美元首峇里島會晤，美方不是表現要緩和中美關係頗為積極嗎？為甚麼事後會立刻「另搞一套」呢？過往，中美發生糾紛、矛盾、博弈和衝突，鬥過一陣子後多會「鬥而不破」，雙方高層尋機見面談過後，都會是一個積極有利的信號，一般都會挺着好的方向發展，雙方積極創造良好條件和營造氣氛。

但今次不同，特朗普時期美國發起的中美「國運之戰」，已經不是以往似的「鬥而不破」，而是朝着「鬥而要破」的方向發展。這是美方的新規劃、新戰略，目的是要把中國徹底擊垮，美國知道要達到目的絕對不容易，拜登使出了昔日美國打垮蘇聯的戰術，在又打又談、又鬥爭又緩和的反覆折騰中「磨垮」對手。對此，美國不怕麻煩、不怕裝孫子，說翻臉就翻臉，拜登在峇里島會晤前後玩的就是這一套。