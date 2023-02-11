若要人不知，除非己莫為。從俄羅斯向德國輸送天然氣的北溪1號和2號管道去年9月同時發生爆炸，到底是哪個國家所為，至今沒有答案。美國著名調查記者赫什日前發表長篇報道，直指爆炸事件是美國白宮主導的陰謀，而且是總統拜登親自下令，國安顧問沙利文督陣成立一個跨部門特別小組籌劃，由中情局實施，並出動海軍精銳深潛特種部隊，遠赴挪威踩點和放置炸彈。報告十分詳實，包含一些細節，顯然不是憑空杜撰。當然，美國白宮、中情局、國防部和國務院照例矢口否認，直斥報告純屬虛假和捏造。但究竟哪裏虛假、何處捏造，華府沒有提供任何證據反駁，反而顯得此地無銀三百両。

最蹊蹺的是，爆炸事件發生後，丹麥、瑞典及挪威曾煞有介事組成團隊調查，結果只是確認屬於人為蓄意破壞，卻沒有指明是誰幹的，明顯在隱瞞一些東西。當初西方一致將矛頭指向俄羅斯，若真的是俄羅斯炸毀北溪管道，調查團隊根本不必隱瞞。他們不敢公開真相，想必是有難言之隱。實際上，拜登曾公開宣稱，若俄羅斯入侵烏克蘭，我們將終結北溪2號管道。後來的事實證明，老美果然說到做到。

與以往一樣，凡是對美國不利的訊息，西方主流媒體大多選擇沉默。今次赫什的報告同樣受到冷待，部分媒體即使有相關報道，也是避重就輕，刻意放大赫什過去遭受的質疑，有的甚至批評他「散布陰謀論」。其實，赫什已是85歲的高齡長者，作為國際知名的資深調查記者，曾多次獲得美國新聞界最高榮譽普立茲獎，既沒有必要譁眾取寵，更沒有必要散布陰謀論。西方媒體愈是質疑赫什，愈說明自己心裏有鬼，他們早就淪為華盛頓的喉舌。

過去無數事實證明，美國政府矢口否認的事情，往往真有其事。美國「走佬特工」斯諾登舉了一個例子，1964年4月古巴爆發「豬灣事件」，時任美國國務卿魯斯克極力否認與美國有關，但眾所周知，「豬灣事件」正是由美國中情局一手策劃，旨在推翻古巴卡斯特羅政權，最後以慘敗告終，令美國顏面盡失。

同樣道理，炸毀北溪管道的真兇是誰，答案早就寫在牆上，根本不需爭辯。老美承認也好，不承認也罷，已不重要，反正他們從來不會道歉，更不會賠償。我是流氓我怕誰，這就是美國的邏輯。