中港全面通關不過數日，內地「丐幫」便全面湧港開工，繼本報揭發的「傷殘丐幫」二人組、網傳的妙齡女郎「賣身葬父」，又有網民看見一位白髮老嫗每天準時到各區港鐵站開檔，聲稱兒子中尿毒和肺生瘤，已耗盡積蓄治病，望得善心人施捨，因而遭網民嘲為「新廿四孝故事」天天在香港上演。

此外，本報又踢爆上水港鐵站外的水貨客活動活躍起來，雖然仍未及疫情前猖獗，但蠢蠢欲動卻是不爭的事實。想當年，正正因為水貨客擾民太甚，老店被逼走，清一色換上藥房，令市民正常生活大受影響，忍無可忍下被有心人挑撥，終於觸發「光復」、「踢篋」等鬧劇，嚴重影響中港關係。

當然，封關3年，各行各業都在吊鹽水，大家也很明白中港唇齒相依的道理。香港經濟高度依賴內地，內地旅客對推動本港經濟增長的貢獻毋庸置疑，但一碼歸一碼，不代表衍生出來的水貨客、丐幫等亂象，港府可以視而不見。一旦未能防微杜漸，放任自流，到了積重難返的地步，難保又再激起矛盾，讓反中亂港勢力有機可乘。

要堵截這些非觀光客，需要中港兩地執法部門互相配合，在出入境之際阻截，才是治本之法。否則，單靠食環署職員到場裝模作樣影兩張相、警察例行查閱證件後放行，根本無濟於事。

老實說，香港只是彈丸之地，高峰期一年接待6,000萬人次的內地旅客顯然吃不消。地方有限，承受力有限，人數太多必然會對市民造成不便和影響，從而激化矛盾。這些年，香港亂象叢生，反中亂港勢力差一點攬炒奪權，其中一個原因，便是港府一直未能有效疏導中港矛盾，沒有做好旅遊配套規劃，從而被有心人挑撥離間所致。