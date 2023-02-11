現代世界亂象叢生，是因為很多人的思維水平低、判斷能力弱，即使所謂的專業評論者，思辯能力往往也只是等於一個聊天機械人，而且是這一代的聊天機械人，到了下一代，可能很多電腦更會比人腦聰明。我經常舉出一個例子，在2020年美國總統選舉的前一天，香港網絡點擊率最高的時評人，排名頭兩位的仁兄都認為特朗普將會連任總統，其中一位更說，特朗普勝出的機會是100%。另一位人稱「才子」的時評人，雖然點擊率不屬於最高，但人氣極旺，他則判定，特朗普連任的機會有95%。

如果2020年已經有聊天機械人，技術水平又能跟今天相近的話，當時你問：「今屆美國總統選舉，你認為是拜登抑或特朗普會取勝？」人工智能（AI）便會馬上在網絡搜尋資訊，發覺拜特二人的政治集會，參加人數是1比20，另有一種叫義烏指數，是比較候選人競選產品的生產量，從中反映出誰的人氣更高，據說當時特朗普也是以9比1的優勢力壓拜登。AI分析完上述數據，可能便會告訴你：「親愛的朋友，謝謝你的提問，基於……的因素，我認為特朗普有較大機會勝出這次選舉。」但事實上，特朗普卻在是次選舉中一敗塗地。

當代很多人分析問題，頭腦猶如機械，不大懂得斟酌情理，腦筋也不會轉彎。以上述的選舉為例，分析者不明白拜特二人用的是不同選舉策略，一者務實，一者務虛，特朗普愈是高調，犯錯機會就愈大，拜登則沉潛隱忍，力守「基本盤」，反而能夠穩操勝券。目前的聊天機械人尚未掌握到深層次的分析技術，乃情有可原。可惜很多自以為聰明的人，用的卻是機械式頭腦，人如AI，良可慨嘆！