美國總統拜登發表任內第二份國情咨文，當中不少篇幅竟衝着中國而來，不但內容顛三倒四，更擺出一副毫不客氣的態度，與其說這是國情咨文，倒不如說是公然叫陣。

雖然美方近日逮到了氣球事件來大做文章，但拜登身為總統，發表講話也不應如此口沒遮攔，單是一句「若中國威脅我們的主權，我們會採取行動保護國家」便已錯得交關，教人摸不着頭腦。

皆因向來只有美國炒作台灣議題，為台獨分子壯膽，使他們競相扮演倚美謀獨的跳樑小丑，不把台灣從中國分裂出去不安樂，卻不曾聽聞北京當局有鼓動加州獨立、推動墨西哥奪回美墨戰爭中被侵吞的遼闊領土，又或不斷透過膚色、墮胎、擁槍權等社會爭議，在背後煽動顏色革命，藉此威脅白人管治權。由此可見，這份國情咨文若還稱不上賊喊捉賊，那就只能被理解成是拜登的又一次公開失言。

對於國際政治論述形容中美實力正經歷此長彼消，拜登在國情咨文中說：「再也不是這樣了，我已經與中方明確表示，我們尋求競爭，而不是衝突。」此話也大錯特錯，反映出說話者認為東升西降的出現，純粹因為華府遲遲沒出手，才予北京有可乘之機。但事實正好相反，老美時刻渴望收窄中國在全球產業鏈的比重，陰招打壓中國企業，誣陷大華、華為和海康威視3家公司生產的監控攝錄鏡頭和晶片等產品有所謂「後門」，危言聳聽指中國政府可從中加以操控，山姆大叔使盡九牛二虎之力也不能在大耍手段中勝出，還在向全美、全球民眾癡人說夢，可謂奇觀。

2015年，時任總統奧巴馬談到中美關係，形容「兩國有能力管理分歧」。時移世易，拜老頭連正確無誤地說出中美形勢的能力也欠奉。